自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

健康網》吃豬腳補膠原蛋白？ 營養師教7招打造凍齡肌

2024/12/23 12:55

吃豬腳補膠原蛋白？營養師解答，豬腳膠原蛋白多為大分子形式，人體難以完全吸收。況且，豬腳含大量飽和脂肪，頻繁攝取不利健康；示意圖。（圖取自freepik）

吃豬腳補膠原蛋白？營養師解答，豬腳膠原蛋白多為大分子形式，人體難以完全吸收。況且，豬腳含大量飽和脂肪，頻繁攝取不利健康；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃豬腳補膠原蛋白？對此，營養師薛曉晶解答，豬腳膠原蛋白多為大分子形式，人體難以完全吸收；況且，豬腳含大量飽和脂肪，頻繁攝取恐導致血脂升高，增加肥胖與心血管疾病風險，反倒建議注意基礎蛋白質、維生素C、穀胱甘肽及微量元素補充，必要時也可透過膠原蛋白補充劑補充。此外，也應避免含糖食物、遠離菸品及空污，助膠原蛋白生成，美肌水噹噹！

基礎蛋白質 助膠原合成

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」說明，膠原蛋白是由多種胺基酸組成的結構蛋白，是人體維持肌膚彈性、骨骼穩定與傷口癒合的重要物質。然若飲食中的蛋白質攝取不足，人體無法獲得足夠的胺基酸來源，會影響膠原蛋白合成。

尤其，現代人飲食偏愛澱粉和脂肪，導致蛋白質攝取量遠低於每日所需，長此以往，可能出現皮膚乾燥、鬆弛，甚至傷口癒合變慢等問題。建議每日攝取每公斤體重×0.8-1克蛋白質，並選擇瘦肉、蛋類、魚類、豆類等優質蛋白質，甚至有研究顯示，睡前額外攝取40克酪蛋白，能顯著提高夜間蛋白質合成，幫助修復身體並維持膠原蛋白的穩定。

維生素C 膠原纖維生成

維生素C是膠原蛋白合成的輔助因子！薛曉晶解釋，維生素C能激發體內酶的活性，幫助膠原纖維形成，若飲食缺乏維生素C，影響膠原生成，導致皮膚彈性下降、早衰及傷口癒合變慢。建議每日攝取至少100毫克維生素C，如柑橘類水果、草莓、花椰菜等食物，有助於促進膠原蛋白的合成與穩定。

營養師舉例，草莓、花椰菜等富含維生素C食物，有助於促進膠原蛋白的合成與穩定；示意圖。（圖取自freepik）

營養師舉例，草莓、花椰菜等富含維生素C食物，有助於促進膠原蛋白的合成與穩定；示意圖。（圖取自freepik）

穀胱甘肽 保護膠原免於損傷

薛曉晶提及，穀胱甘肽（GSH）是人體內的重要抗氧化劑，能中和自由基，保護膠原蛋白免於氧化破壞，當濃度不足時，自由基的過量堆積會加速膠原蛋白的降解，使皮膚鬆弛與皺紋加深，舉例來說，菠菜、酪梨、乳清蛋白等食物富含穀胱甘肽，可作為日常抗氧化劑的來源，或是選擇含穀胱甘肽的膠原蛋白產品，有助於進一步保護膠原纖維結構。

微量元素 膠原生成關鍵輔助

薛曉晶表示，膠原蛋白的生成需鋅、銅等微量元素，激發相關酶的活性，若缺乏這些元素，會降低膠原合成效率，影響皮膚健康與傷口癒合。此外，鋅和銅還具有抗氧化作用，能間接保護膠原纖維結構，因此飲食中應增加堅果、貝類、全穀物等富含鋅與銅的食物，或使用含鋅與銅的綜合營養補充劑，進一步支持膠原生成。

膠原蛋白補充劑 注意3關鍵助效果

若要透過膠原蛋白補充劑補充，應注意品質。薛曉晶建議，選擇臨床支持的產品，挑選標明低分子量（<5000道爾頓）且有研究支持的膠原蛋白補充劑，並檢查分子量標示，確認產品標示吸收率與效果數據，選擇具公信力品牌。

再者，服用時間不對，會影響吸收效果的細節。薛曉晶提到，若與餐後高蛋白食物同時攝取，可能降低吸收效率，使補充效果大打折扣。建議空腹時或睡前服用膠原蛋白，以提升吸收率，並促進夜間修復。另外，也可同時補充維生素C或穀胱甘肽，提升膠原合成效率。

最後，薛曉晶提醒，膠原蛋白生成需穩定胺基酸供應，間歇性補充可能導致膠原纖維的生成效率下降，影響皮膚與關節的健康狀況。曾有研究顯示，應每日規律補充，並至少連續90天，才能提供穩定的胺基酸來源，幫助膠原纖維生成，必要時根據需求調整週期，持續至效果穩定。

營養師表示，甜點、含糖飲等過多的糖分攝取，會損害膠原蛋白結構，使膠原纖維變硬、脆弱，最終失去彈性，使皮膚鬆弛；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，甜點、含糖飲等過多的糖分攝取，會損害膠原蛋白結構，使膠原纖維變硬、脆弱，最終失去彈性，使皮膚鬆弛；示意圖。（圖取自freepik）

避高糖飲食 糖化反應膠原殺手

想要保持膠原蛋白，遠離高糖飲食！薛曉晶指出，過多的糖分攝取會通過「糖化反應」損害膠原蛋白結構，使膠原纖維變硬、脆弱，最終失去彈性，不僅讓皮膚鬆弛，還會影響血管與其他結締組織的功能。

薛曉晶建議，日常應減少糖分攝取，避免含糖飲料、甜點等高糖食品，特別是精製糖，並選擇甜菊糖、赤藻糖醇等低糖天然甜味劑，既能滿足甜食需求，又能保護膠原蛋白結構。

戒菸、遠離污染 保護膠原

吸菸、空污也會加速膠原蛋白分解，薛曉晶說，吸菸和空污環境，會產生大量自由基，直接破壞膠原蛋白的結構，且自由基還會抑制抗氧化劑的作用，加速膠原分解，導致皮膚老化、皺紋加深，以及關節和結締組織的退化，因此應戒菸，並透過空氣清淨機、避免戶外高污染時段出行等方式，減少污染暴露。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中