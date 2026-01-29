自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》冬天低溫怎麼運動才安全？ 國健署授4招護心、防中風

2026/01/29 10:04

國健署表示，氣溫下降仍應維持運動，除可增加基礎代謝、消耗卡路里、增加血液流動、強化心臟，也有助加速新陳代謝、增進健康；情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，氣溫下降仍應維持運動，除可增加基礎代謝、消耗卡路里、增加血液流動、強化心臟，也有助加速新陳代謝、增進健康；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入冬天後，天氣開始慢慢變冷，也讓人懶得出門運動。國民健康署表示，即使氣溫下降，仍應維持運動，讓身體有充足的活動量，除可增加基礎代謝、消耗卡路里、增加血液流動、強化心臟，也有助加速新陳代謝、增進健康，提醒只要做好保暖與暖身，一樣可以安心運動，降低心血管與中風風險。

冬天運動加速新陳代謝

天冷讓你懶得動？國健署於臉書專頁「國民健康署」發文指出，冬天氣溫低經常讓人懶得動，但維持活動量對於身體具有不少好處，包括：

1.基礎代謝及卡路里消耗增加，更能有效維持健康體位與瘦身。

2.加速新陳代謝、增進健康。

3.增加血液流動，強化心臟。

不過，天冷在外時，血壓與心跳上升快、肌肉也較容易拉傷，提醒出門運動前，一定要做好充足的暖身，並注意保暖，才能動得安全又健康。

冬季安心運動4要訣

此外，國健署也於網站「健康九九」發文補充，清晨運動不宜太早出門，並應遵守以下4大原則，降低心血管疾病風險，安心運動不冒險：

保暖：衣物分層穿著，隨著運動過程中體溫上升，可適時脫去衣物，避免流汗以致體溫驟降。運動後，應立刻擦乾汗水，穿上保暖外套，以防著涼感冒。

熱身：運動前應充分暖身，增加肌肉溫度、促進血液流動，讓肌肉、關節的活動度與延展性提升，預防運動傷害。冬季運動尤其建議暖身時間要比夏季久，約15-20分鐘。

補水：儘管寒冷天氣，身體仍會流失水分，身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，造成風險。運動時要適時補充溫熱開水，分多次、慢慢喝，以免胃脹不適。另，戶外活動建議每15分鐘飲用200-300毫升溫水；若活動超過1小時且有明顯的喘與流汗，則需補充碳水化合物及電解質，且避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

運動時間調整：清晨和傍晚是溫度最低時段，出入室內外也容易因低溫造成血管收縮、血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，建議避開低溫和溫差較大時段出門運動，並建議結伴而行相互關照。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中