健康網》冬天低溫怎麼運動才安全？ 國健署授4招護心、防中風

國健署表示，氣溫下降仍應維持運動，除可增加基礎代謝、消耗卡路里、增加血液流動、強化心臟，也有助加速新陳代謝、增進健康；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入冬天後，天氣開始慢慢變冷，也讓人懶得出門運動。國民健康署表示，即使氣溫下降，仍應維持運動，讓身體有充足的活動量，除可增加基礎代謝、消耗卡路里、增加血液流動、強化心臟，也有助加速新陳代謝、增進健康，提醒只要做好保暖與暖身，一樣可以安心運動，降低心血管與中風風險。

冬天運動加速新陳代謝

天冷讓你懶得動？國健署於臉書專頁「國民健康署」發文指出，冬天氣溫低經常讓人懶得動，但維持活動量對於身體具有不少好處，包括：

請繼續往下閱讀...

1.基礎代謝及卡路里消耗增加，更能有效維持健康體位與瘦身。

2.加速新陳代謝、增進健康。

3.增加血液流動，強化心臟。

不過，天冷在外時，血壓與心跳上升快、肌肉也較容易拉傷，提醒出門運動前，一定要做好充足的暖身，並注意保暖，才能動得安全又健康。

冬季安心運動4要訣

此外，國健署也於網站「健康九九」發文補充，清晨運動不宜太早出門，並應遵守以下4大原則，降低心血管疾病風險，安心運動不冒險：

●保暖：衣物分層穿著，隨著運動過程中體溫上升，可適時脫去衣物，避免流汗以致體溫驟降。運動後，應立刻擦乾汗水，穿上保暖外套，以防著涼感冒。

●熱身：運動前應充分暖身，增加肌肉溫度、促進血液流動，讓肌肉、關節的活動度與延展性提升，預防運動傷害。冬季運動尤其建議暖身時間要比夏季久，約15-20分鐘。

●補水：儘管寒冷天氣，身體仍會流失水分，身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，造成風險。運動時要適時補充溫熱開水，分多次、慢慢喝，以免胃脹不適。另，戶外活動建議每15分鐘飲用200-300毫升溫水；若活動超過1小時且有明顯的喘與流汗，則需補充碳水化合物及電解質，且避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

●運動時間調整：清晨和傍晚是溫度最低時段，出入室內外也容易因低溫造成血管收縮、血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，建議避開低溫和溫差較大時段出門運動，並建議結伴而行相互關照。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法