健康 > 杏林動態

南投春節醫療不打烊 6醫院特別門診時間表出爐

2026/01/29 10:09

南投春節醫療不打烊，衛生福利部南投醫院等6家醫院開設傳染病特別門診。（資料照，記者張協昇攝）

南投春節醫療不打烊，衛生福利部南投醫院等6家醫院開設傳染病特別門診。（資料照，記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節即將到來，南投縣政府為避免民眾年節就醫不便，提前整備醫療量能，協調縣內10家醫院於春節期間維持穩診及住院服務，其中有6家醫院開設呼吸道傳染病特別門診，確保縣民在連假期間仍有醫療服務。

南投縣衛生局指出，春節期間，縣內7家急救責任醫院持續提供24小時急診醫療服務，多數醫院於除夕前（2月14日）維持正常門診，部分醫院除夕（2月16日）至初六（2月22日）期間開設特別門診，並自初七（2月23日）起恢復正常門診。民眾可撥打春節門診查詢專線0800-030598，或下載「全民健保行動快譯通APP」，查詢急、門診服務資訊。

另包括衛生福利部南投醫院、台中榮民總醫院埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院及東華醫院，則於農曆一月初一至初三（2月17日至2月19日）開設呼吸道傳染病特別門診，提供兒科、感染科、胸腔內科等實體門診服務（門診時間表如附圖）。

衛生局強調，年節期間頻繁的人際互動與走春行程，大幅提高傳染病感染風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種公費流感及新冠疫苗資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象，在返鄉團圓前儘速接種疫苗，一起建構春節防疫安全網，守護家人與自身健康。

春節節期間人際互動頻繁，南投縣衛生局提醒民眾接種疫苗。（南投縣衛生局提供）

春節節期間人際互動頻繁，南投縣衛生局提醒民眾接種疫苗。（南投縣衛生局提供）

南投6家醫院春節期間呼吸道傳染病特別門診時間表。（南投縣衛生局提供）

南投6家醫院春節期間呼吸道傳染病特別門診時間表。（南投縣衛生局提供）

