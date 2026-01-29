自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

出國注意！麻疹疫情全球升溫 南市衛局籲戴口罩、打疫苗

2026/01/29 10:07

麻疹為高度傳染性疾病，主要經由空氣、飛沫，或接觸患者鼻咽分泌物傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

麻疹為高度傳染性疾病，主要經由空氣、飛沫，或接觸患者鼻咽分泌物傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節假期將至，不少民眾規劃出國旅遊，台南市政府衛生局提醒，全球麻疹疫情近來明顯升溫，近2個月來，美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等多國，皆持續通報麻疹確診案例，民眾若計畫前往相關國家或地區，務必提高警覺，落實手部衛生與咳嗽禮節，進出人潮眾多、通風不良場所時，建議配戴口罩，以降低感染風險。

依據疾病管制署監測資料顯示，截至去年12月31日止，全國麻疹通報數達1290例，確診56例，其中境外移入以越南30例最多，另有泰國、俄羅斯、印尼及加拿大等國病例，並出現22例本土個案，所幸未傳出死亡案例。台南市通報71例，確診1例，為越南境外移入個案，同樣無死亡情形。

衛生局長李翠鳳指出，麻疹為高度傳染性疾病，主要經由空氣、飛沫，或接觸患者鼻咽分泌物傳播，且在出疹前後4天皆具傳染力。常見症狀包括發燒、流鼻水、結膜炎、咳嗽及紅疹等，一旦輕忽，恐在短時間內造成群聚感染。

衛生局呼籲市內醫療院所提高警覺，民眾就醫時如出現疑似症狀，醫師應即時通報；同時也提醒民眾，出國前可至疾管署網站查詢目的地疫情風險，旅途中注意個人衛生，進出擁擠公共場所務必配戴口罩。返國後若出現疑似症狀，應全程戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史，以利防疫處置。

衛生局強調，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。家中有幼兒的家長，請確認孩子於滿12個月及滿5歲至入國小前，完成1劑公費麻疹、德國麻疹及腮腺炎混合疫苗（MMR）接種，並避免攜帶未滿1歲或未完成疫苗接種的幼兒前往麻疹流行國家。一般民眾若計畫前往流行地區，建議於出國前2至4週，至國立成功大學醫學院附設醫院「旅遊醫學門診」諮詢專業醫師，評估是否需自費接種疫苗，為旅程多一層健康保障。

春節旅遊旺季，南市衛生局提醒防範麻疹疫情。（南市衛生局提供）

春節旅遊旺季，南市衛生局提醒防範麻疹疫情。（南市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中