健康 > 杏林動態

聚焦高齡醫學 台大雲林分院與國衛院攜手8項先導研究

2026/01/28 17:22

台大醫院雲林分院臨床團隊與國衛院研究人員攜手啟動8項先導研究計畫。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應高齡化與氣候變遷等挑戰，所可能面對的健康問題，台大醫院雲林分院與國家衛生研究院今（28）日簽署合作意向，雙方攜手於2026年啟動8項研究計畫，包括透過智慧醫療、精準醫學等應用，改善高齡族群夜尿問題、骨質疏鬆及失智檢測等。台大雲林分院院長馬惠明表示，期盼透過合作加速推動醫學研究成果轉化至臨床上，守護民眾健康。

今天學研合作意向簽署由馬惠明與國衛院院長司徒惠康代表，同時宣布8項先導合作研究計畫啟動，台大雲林分院副院長江文莒指出，這次合作計畫緊扣臨床需求與公共衛生議題，研究重點包括：智慧醫療與數位健康應用、世代研究與環境健康、生物醫療與轉譯醫學，以及慢性病與神經退化疾病的精準監測。

江文莒進一步說明，例如在智慧醫療方面結合數位科技與多策略介入改善高齡族群夜尿問題、以人工智慧分析X光影像提供骨質疏鬆篩檢、研發早期非侵入性失智症檢測工具研發，另外還有透過大型動物模型探索心臟疾病治療新方法、酒精代謝基因與慢性疾病研究，以及建構跨領域生醫資料與環境暴露平台等。

馬惠明說，目前台大雲林醫院2期工程已動工，而國衛院高齡醫學中心也即將落成，此時啟動8大先導計畫是雙方深入合作的起點，未來雙方會持續合作，推動研究成果轉化為臨床照護與政策建議。

司徒惠康指出，希望透過雙邊更密切、更全面的合作，從最基礎的醫療研究一直到臨床實務的推動，甚至是未來在產業跟新興的醫療科技方面，真正地發揮立足雲林、放眼台灣，並接軌全球的重要目標。

