夜貓族「真傷心」逾30萬人長期研究：心肌梗塞風險高16％

〔編譯管淑平／綜合報導〕你是深夜不睡的夜貓族嗎？《美聯社》28日報導，根據28日發表的一份大規模長期研究，在深夜反而更活躍的人，在研究追蹤期間初次發生心肌梗塞或中風機率較高。

人體主要生理時鐘依循約24小時的節奏運轉，不僅調控何時感到睏倦或清醒，也協調各個器官系統運作，影響心跳、血壓、壓力荷爾蒙與新陳代謝。先前研究已指出，夜貓族可能比典型作息的人有較多健康問題，以及抽菸率較高、身體活動量較低等風險因素。

為了更進一步了解夜貓族的健康風險，美國哈佛醫學院附設布里翰婦女醫院研究員基納西（Sina Kianersi）率領的研究，分析英國人體生物資料庫（UK Biobank）中超過30萬名中、老年人健康資料，追蹤長達14年。研究對象自我評估作息型態，8%為「夜貓族」、25%為「晨型人」；其餘為介於這兩者之間。

研究顯示，夜貓族在追蹤期間初發心肌梗塞或中風的機率比一般族群高16%；以是否符合美國心臟學會（AHA）8大心臟健康關鍵因素評估，夜貓族、尤其女性，整體心血管健康較差。

這項研究28日在《美國心臟學會期刊》（JAHA）發表。基納西說，生理時鐘和一般日常作息「不合拍」，會更難以遵行有益心臟健康的行為。負責心臟學會最近的生理時鐘指引、但是未參與前述研究的西北大學睡眠醫學副教授努森（Kristen Knutson）指出，夜貓族生活在晨型人的世界，例如要早起去上班，但這些社會作息，與夜貓族生理時鐘不一致。

這影響的不只是睡眠。一個人一天當中隨著身體產生胰島素，將食物轉為能量，而有代謝波動，夜貓族一早吃下早餐，但其仍處於生理時鐘的夜晚，會更難處理吃下的熱量，若深夜活動又更難有健康飲食選擇。努森和基納西都認為，若無法睡足7小時，至少堅持規律的就寢、起床時間，或許會有幫助。

