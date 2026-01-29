自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》氣溫下降血糖易失控 醫揭冬季穩糖3關鍵

2026/01/29 12:48

日日安內科診所新陳代謝內分泌科醫師許哲綸指出，冬季低溫常伴隨活動量下降、飲食熱量增加，兩者交互影響下，血糖更容易失控；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

日日安內科診所新陳代謝內分泌科醫師許哲綸指出，冬季低溫常伴隨活動量下降、飲食熱量增加，兩者交互影響下，血糖更容易失控；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕每到冬季，不少糖尿病患者會發現，原本控制穩定的血糖數值開始出現明顯波動，甚至出現「天氣越冷，血糖越難控」的困擾。日日安內科診所新陳代謝內分泌科醫師許哲綸指出，冬季低溫常伴隨活動量下降、飲食熱量增加，兩者交互影響下，血糖更容易失控。若能從調整飲食比例、進食順序與飯後活動3方面著手，有助於降低血糖波動風險。

根據2016年一項本土研究，分析奇美醫院4,399名第2型糖尿病患者資料發現，氣溫與糖化血色素（HbA1c）呈負相關；也就是說，氣溫愈低，血糖控制風險愈高。研究顯示，氣溫每下降1℃，HbA1c超過7%的風險就會增加。

進一步分析指出，65歲以下、病程超過6年，以及BMI低於24的患者，對低溫特別敏感，冬季與春季的血糖控制風險明顯高於夏季，顯示不同族群在季節轉換時，血糖變化程度存在差異。

第1招：飯後動一動　最直接穩定血糖

雖然整體代謝會受到季節影響，但飯後血糖仍可透過生活型態調整獲得改善。許哲綸分享，最簡單且有效的方法，就是在飯後增加活動量。

他解釋，肌肉在運動時會吸收血糖，若能在餐後15分鐘內開始走動，並持續至少15分鐘，對穩定血糖相當有幫助；若能延長至30分鐘，血糖波動通常更容易緩和。即使無法外出，也可選擇站著做家事、原地踏步或慢跑，重點在於避免長時間久坐不動。

他也建議，每週安排3天進行「會喘的」運動，並培養肌肉量，有助於長期血糖控制。

肌肉在運動時會吸收血糖，若能在餐後15分鐘內開始走動，並持續至少15分鐘，對穩定血糖相當有幫助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

肌肉在運動時會吸收血糖，若能在餐後15分鐘內開始走動，並持續至少15分鐘，對穩定血糖相當有幫助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

第2招：調整進食順序　減緩血糖上升速度

除了活動量，進食方式同樣影響血糖變化。許哲綸指出，建議用餐時，先吃蔬菜與蛋白質，最後再吃澱粉類食物，可延緩血糖快速上升。

例如先吃青菜炒蛋，再吃燉肉，最後才吃糙米飯。進食時若能細嚼慢嚥，並避免邊吃邊滑手機或看電視，有助於胰島素正常分泌，血糖也較容易維持在穩定範圍。

第3招：「2：1：1」餐盤比例　穩糖也顧營養

餐盤比例的設計同樣關鍵！許哲綸，建議遵循「2：1：1」飲食原則，每餐以2碗蔬菜、1碗蛋白質搭配1碗主食。

蔬菜、水果與菇類富含膳食纖維，可延緩血糖吸收；蛋白質來源如豆腐、奶類、蛋、海鮮與瘦肉，不僅能減緩血糖上升，也有助於維持肌肉量、避免肌少症；主食則建議選擇糙米、五穀飯、地瓜或燕麥等全穀類。

許哲綸強調，主食雖是血糖主要來源，但對身體機能仍不可或缺，重點在於比例與選擇。

血糖穩定有機會減藥　切勿自行停藥

若患者透過非藥物方式將血糖維持在目標範圍內，醫師在評估後，有機會逐步調整口服藥或胰島素劑量，尤其是糖尿病前期或早期患者，透過減重與生活型態調整，甚至可能暫時不需用藥。

不過他也提醒，藥物減量或停用必須由醫師監測進行，患者不可自行停藥，以免血糖突然飆升。即使藥物減少，仍須維持良好的飲食與運動習慣，並定期檢查HbA1c、肝腎功能、血脂與尿蛋白，確保血糖穩定並降低併發症風險。

冬季控糖更具挑戰　專業評估不可少

冬季血糖控制挑戰較大，每個人的代謝狀況與反應不同。許哲綸呼籲，糖尿病患在面對季節性血糖變化時，應與專業醫師保持密切溝通，依個人狀況調整治療與生活策略，在醫療團隊的監測下，穩定血糖並降低長期健康風險。

