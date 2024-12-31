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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

2025健檢及癌篩放寬 30歲就能免費成人健檢

2024/12/31 18:13

2025年放寬癌篩年齡及對大，乳房X光攝影檢查，延伸年齡擴大為40至74歲的女性，每2年1次。（衛生局提供）

2025年放寬癌篩年齡及對大，乳房X光攝影檢查，延伸年齡擴大為40至74歲的女性，每2年1次。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2025年衛生福利部擴大癌症及成人健康篩檢服務，台中市衛生局配合擴大成人健康檢查及癌症篩檢服務，並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務，其中成人健檢擴大30歲民眾，以癌篩中的胸部低劑量電腦斷層檢、糞便潛血檢查、乳房X光攝影、子宮頸抹片檢查、口腔黏膜檢查等5項都放寬檢查對象。

衛生局說明，擴大檢查項目及年齡對象，包含：

一、成人健康檢查：30歲至39歲民眾，每5年1次（新增對象） ；40歲至64歲民眾，每3年1次；65歲以上民眾、55歲以上原住民、35歲以上小兒麻痺患者，每年1次。

二、癌症篩檢，胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）：年齡放寬至40-74歲女性及45-74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，有重度吸菸史則針對50-74歲吸菸史增列≥20包-年以上者，每2年1次。

還有糞便潛血檢查，擴大至45-74歲民眾及40-44歲有家族史，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者，每2年1次；乳房X光攝影檢查，延伸年齡擴大為40-74歲的女性，每2年1次。

三、子宮頸抹片檢查：擴大提供25-29歲女性每3年1次子宮頸抹片檢查，延續提供30歲以上女性，每年1次。口腔黏膜檢查，延續提供30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸者，每2年1次；18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次。人類乳突病毒（HPV）檢測服務，新增提供35、45、65歲女性，當年度1次。

衛生局長曾梓展提醒，預防勝於治療，鼓勵符合成人預防保健檢查資格的市民至健保特約院所進行檢查，定期監測血壓、血糖和血脂，及早發現和預防潛在的健康威脅，守護身體健康。癌症初期常無明顯症狀，容易被忽視，一旦發現症狀可能已為時已晚，亦要通過定期篩檢，才能早期發現、早期治療，阻止細胞變異演變為癌症，提高治療成功率及存活率。

民眾如對是否符合癌症篩檢資格有疑問，可攜帶健保卡至就近醫療院所或衛生局查詢。更多保健資訊，可至衛生局官網查詢。

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