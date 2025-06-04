白吐司、培根列黑名單 美研究指控「發炎食物」助大腸癌

美最新研究指出，經常食用如圖中以白吐司、火腿等加工肉品製成的三明治，這類「發炎性飲食」恐增加大腸癌致命風險。（取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國一項研究指出，常吃特定麵包，竟與大腸癌致命風險有關！最新試驗顯示，經常食用白吐司、加工肉品及含糖飲料，恐使大腸癌致死風險增加超過三分之一。相對地，多攝取地瓜、胡蘿蔔等深黃色蔬菜及咖啡，則可能提供保護效果。

《每日郵報》報導，這項於美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上發表的研究指出，高「發炎性飲食」可能是過去被「忽略」的大腸癌元凶之一。這類食物包括培根、火腿、香腸等加工肉品，含糖飲料，以及白麵包、白麵條等精緻碳水化合物，甚至內臟類食物。

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令人意外的是，根據評估食物「發炎潛力」的全球工具「實證飲食發炎指數」（EDIP），披薩竟被歸類為「抗發炎食物」，主要因為其含有經烹煮的番茄，富含強效抗氧化物茄紅素。其他抗發炎食物還包括地瓜、胡蘿蔔等深黃色蔬菜，以及咖啡和紅酒。

該研究追蹤了1625名大腸癌已擴散至鄰近淋巴結但未遠端轉移的患者。所有參與者都完成了關於18類食物（9類促發炎、9類抗發炎）攝取頻率的問卷。在為期三年的追蹤調查中，研究人員發現，飲食發炎程度最高的前20%患者，其因大腸癌死亡的風險，比較低攝取發炎食物的族群高出36%。

不僅如此，飲食最不健康的這群人，其整體死亡風險也比飲食最健康的族群高出87%。若將運動因素納入考量，採取最低發炎飲食並維持最高運動量者，其死亡風險可降低63個百分點。

美國臨床腫瘤學會主席兼頂尖癌症專家葛洛（Julie Gralow）表示，這些發現顯示「我們基本上需要開立健康飲食和運動的處方，兩者結合具有協同效應。」

英國癌症研究中心研究主任艾略特博士（Dr. Catherine Elliott）對此表示，這項研究為發炎在癌症進程中的角色增添了重要證據，但她也強調，民眾的「整體飲食習慣」遠比任何單一食物對預防癌症更為關鍵，建議應攝取大量蔬果、全穀類及健康蛋白質，並減少加工肉品及高脂、高糖、高鹽食物的攝取。

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