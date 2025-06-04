習慣性鼻塞、換季過敏又來？現代人隱形困擾：鼻中膈彎曲

耳鼻喉科醫師黃嬿蓉提醒，鼻中隔彎曲常被忽視，建議民眾若經常感到鼻塞、頭痛或睡眠品質差，應及早就醫，尋求專業診斷。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕67歲男子常年鼻塞，季節轉換時期鼻塞症狀更是加劇，雖已規律使用過敏性鼻炎鼻噴劑及口服藥物治療，但病症仍無改善，因此到耳鼻喉科接受檢查；醫師發現，患者除了鼻過敏的影響，嚴重的鼻中膈彎曲才是造成他鼻塞的主因。經內視鏡微創手術的處理之後，男子終於擺脫鼻塞的困擾。

台北榮總新竹分院耳鼻喉科醫師黃嬿蓉指出，鼻中膈是分隔左右鼻腔的硬骨和軟骨結構，理想中應是筆直的；然而，由於先天因素或外傷，大多數人會有不同程度的鼻中膈彎曲，若彎曲程度不嚴重，一般不會感受到明顯的鼻塞症狀。若有嚴重的鼻中膈彎曲，造成鼻腔不對稱，就會影響氣流的流通。

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黃嬿蓉進一步說明，鼻中膈彎曲的情況若嚴重，可能會引發以下症狀：

（一）鼻塞：常常感到某一側鼻孔不通氣，尤其是夜間或早晨。

（二）慢性鼻炎或鼻竇炎：由於鼻腔氣流受阻，容易引起發炎，造成鼻竇疼痛、流鼻涕等不適。

（三）打鼾或睡眠呼吸中止：鼻塞影響正常呼吸，可能導致睡眠品質下降，甚至發生阻塞性睡眠呼吸中止症。

（四）頭痛與面部壓力感：長期鼻塞與鼻竇炎可引發頭痛或面部不適。

（五）嗅覺障礙：部分患者會因為鼻腔通道不暢，嗅覺受到影響。

黃嬿蓉表示，鼻中膈彎曲的診斷通常需要通過耳鼻喉科醫師進行鼻窺鏡及內視鏡檢查來確定其程度。症狀輕微者，建議先透過藥物治療來改善通氣狀況；而對於症狀較為嚴重，且無法透過保守治療改善的患者，手術矯正鼻中膈彎曲是有效的治療方式。現代鼻中膈手術多以內視鏡進行，具有傷口小、恢復速度快的優點。

黃嬿蓉提醒，鼻中膈彎曲常被忽視，患者多以為自己只是「習慣性鼻塞」或「換季過敏」，事實上這些症狀可能已經對身體健康造成長期影響。建議民眾若經常感到鼻塞、頭痛或睡眠品質差，應及早就醫，尋求專業診斷。

黃嬿蓉說明，鼻中膈彎曲雖然是一種常見的疾病，但它對於生活品質的影響不容小覷。民眾應提高警覺，及時就醫，透過正確的診斷與治療，有效改善症狀，讓呼吸更加順暢，生活更健康。

鼻中隔彎曲患者進行內視鏡微創手術前。（北榮新竹分院提供）

鼻中隔彎曲患者進行內視鏡微創手術後。（北榮新竹分院提供）

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