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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳頭出血輕忽一年 苗栗45歲婦確診乳管內乳突瘤手術切除

2025/06/04 10:31

陳以涵醫師提醒，女性朋友要重視乳房自我檢查與定期就醫檢查，才能及早發現異常。（大千綜合醫院提供）

陳以涵醫師提醒，女性朋友要重視乳房自我檢查與定期就醫檢查，才能及早發現異常。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣45歲黃姓婦女，一年前起左乳不時有出血情況，因沒有摸到硬塊或疼痛症狀，她並不特別在意，直到3個月前左乳暈下方開始腫脹且抽痛越趨頻繁才就醫。經醫師檢查發現她左乳暈下方有一個約7x6公分的腫瘤，且壓迫造成乳頭乳暈嚴重變形，經手術切除及進行微整形手術恢復乳頭乳暈外觀，後續病理報告化驗為良性乳管內乳突瘤。

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，乳管內乳突瘤是從乳房的乳管上皮細胞增生而形成的良性腫瘤，好發於30至50歲婦女，發生率約為2至3％。主要表現為乳頭血狀分泌物，部分病人可能會伴隨乳房疼痛或是觸摸到乳房腫瘤。

陳以涵指出，乳管內乳突瘤可分為單一性或多發性，單一性乳突瘤大約佔90％，常以乳頭流血來表現，且大多小於1公分，觸診、乳房攝影及超音波都不易偵測出來，因此可施行乳管攝影檢查。而多發性乳突瘤較少出現乳頭血狀分泌物，超音波檢查時可能會發現不規則脹大的乳管，透過乳房攝影則可能會有不規則分布的鈣化點。

陳以涵說，雖然乳管內乳突瘤為良性腫瘤，但若伴隨乳管有非典型增生，未來轉變成乳癌的機率會提高4至5倍。因此臨床懷疑為乳突瘤時，建議進行手術切除，一方面可解決乳頭反覆流血的困擾，同時也能透過病理化驗，確認是否有癌化的表現。若是多發性乳突瘤的病人，手術後仍需定期追蹤。

陳以涵提醒，目前乳管內乳突瘤發生的原因仍不明，因此提醒女性朋友重視乳房自我檢查與定期就醫檢查，若出現症狀時一定要儘速就醫，才能確保自身健康。

黃姓婦女經檢查發現，左側乳房有一腫瘤（紅圈處），導致乳頭歪斜變形。（大千綜合醫院提供）

黃姓婦女經檢查發現，左側乳房有一腫瘤（紅圈處），導致乳頭歪斜變形。（大千綜合醫院提供）

陳以涵醫師表示，乳管內乳突瘤雖為良性腫瘤，但若有非典型增生時，會提高罹患乳癌的機率。（大千綜合醫院提供）

陳以涵醫師表示，乳管內乳突瘤雖為良性腫瘤，但若有非典型增生時，會提高罹患乳癌的機率。（大千綜合醫院提供）

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