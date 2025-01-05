健康網》靠高強度運動虐腹瘦腰？ 1類運動幫內臟燃脂更有效

劉中平指出，其實想要剷去內臟脂肪不需要激烈運動，反而是中等強度，每週起碼3次，每次至少30分鐘以上，長時間溫和運動燃脂更好；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了完美水蛇腰，拚命做高強度訓練來「虐腹」？宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，其實想要剷去內臟脂肪不需要很激烈的運動，反而是中等強度，每週至少3次，每次至少30分鐘以上，長時間的溫和運動來燃脂更好。另，低糖、低油，高纖多蔬菜，適當空腹等方式，也是控制腰圍的好方法。

劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，造成「腰瘦」困難的關鍵在於，腹部脂肪有一大堆是藏在肚皮以下，包覆在內臟上面，稱為內臟脂肪。像我們平常手腳可以直接活動到肥胖組織，肚子的內臟脂肪可不容易被運動到。（像圖中顯示的藍色脂肪就是內臟脂肪，藏在肚皮的深處，不像黃色的皮下脂肪容易被活動到）

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劉中平表示，藍色脂肪就是內臟脂肪，藏在肚皮的深處，不像黃色的皮下脂肪容易被活動到。（圖擷取自劉中平臉書）

他表示，除了缺乏運動和飲食偏差以外，基因、身材還有荷爾蒙都可能導致腰部脂肪異常堆積，讓我們想瘦卻瘦不下來除了直接造成血糖和血脂肪上升以外，過多的內臟脂肪會釋放不好的發炎因子，造成全身性的血管病變，引起心臟病和腦中風的危險。

另外，劉中平強調，食用低糖、低油脂的食物，有高纖多蔬菜會更好，能夠促進脂肪排出。戒菸和減少喝酒也可以避免肚子的油脂堆積。 適當的空腹，不要吃太飽，避免餓太久之後的暴飲暴食，都是控制腰圍的好方法。

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