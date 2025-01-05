自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》靠高強度運動虐腹瘦腰？ 1類運動幫內臟燃脂更有效

2025/01/05 09:31

劉中平指出，其實想要剷去內臟脂肪不需要激烈運動，反而是中等強度，每週起碼3次，每次至少30分鐘以上，長時間溫和運動燃脂更好；情境照。（圖取自freepik）

劉中平指出，其實想要剷去內臟脂肪不需要激烈運動，反而是中等強度，每週起碼3次，每次至少30分鐘以上，長時間溫和運動燃脂更好；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了完美水蛇腰，拚命做高強度訓練來「虐腹」？宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，其實想要剷去內臟脂肪不需要很激烈的運動，反而是中等強度，每週至少3次，每次至少30分鐘以上，長時間的溫和運動來燃脂更好。另，低糖、低油，高纖多蔬菜，適當空腹等方式，也是控制腰圍的好方法。

劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，造成「腰瘦」困難的關鍵在於，腹部脂肪有一大堆是藏在肚皮以下，包覆在內臟上面，稱為內臟脂肪。像我們平常手腳可以直接活動到肥胖組織，肚子的內臟脂肪可不容易被運動到。（像圖中顯示的藍色脂肪就是內臟脂肪，藏在肚皮的深處，不像黃色的皮下脂肪容易被活動到）

劉中平表示，藍色脂肪就是內臟脂肪，藏在肚皮的深處，不像黃色的皮下脂肪容易被活動到。（圖擷取自劉中平臉書）

劉中平表示，藍色脂肪就是內臟脂肪，藏在肚皮的深處，不像黃色的皮下脂肪容易被活動到。（圖擷取自劉中平臉書）

他表示，除了缺乏運動和飲食偏差以外，基因、身材還有荷爾蒙都可能導致腰部脂肪異常堆積，讓我們想瘦卻瘦不下來除了直接造成血糖和血脂肪上升以外，過多的內臟脂肪會釋放不好的發炎因子，造成全身性的血管病變，引起心臟病和腦中風的危險。

另外，劉中平強調，食用低糖、低油脂的食物，有高纖多蔬菜會更好，能夠促進脂肪排出。戒菸和減少喝酒也可以避免肚子的油脂堆積。 適當的空腹，不要吃太飽，避免餓太久之後的暴飲暴食，都是控制腰圍的好方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中