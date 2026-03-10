自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

苗栗5.1億打造長照醫養家園 估2028年完工

2026/03/10 15:12

苗栗縣立長照醫養家園，由縣長鍾東錦（右4）等人持鏟動土，預計2028年7月完工。（記者張勳騰攝）

苗栗縣立長照醫養家園，由縣長鍾東錦（右4）等人持鏟動土，預計2028年7月完工。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕因應高齡人口增加及長期照護需求，苗栗縣政府斥資5.1億元在銅鑼鄉中平村中興工業區南側公有地，打造苗栗縣立長照醫養家園，今（10）日由縣長鍾東錦等人持鏟動土，預計2028年7月完工，未來將為年長者提供更專業、溫馨的照護服務。

苗栗縣政府表示，這項工程總經費5億1022萬元，衛生福利部核定補助3億200萬元，苗縣府自籌2億822萬，規劃興建地上五層建築，總樓地板面積約5834平方公尺。一樓將設有日間照顧空間及中央廚房，二樓至五樓規劃共52間不同類型的住宿房間，包括2人、3人、4人房、隔離房、安寧房等，戶外空間則規劃有停車場與庭園，為住戶提供更多的休憩空間。

該醫養家園今天由鍾東錦、多位縣議員及地方民代等人焚香祝禱，並持鏟動土，祈求施工順利，工程預計2028年7月完工，承包商則表示力拚2年內完工。

苗栗縣政府指出，未來縣府將繼續推動更多長照相關計畫，為縣內長者提供更完善、更優質的生活空間與服務，讓長者安享晚年。

