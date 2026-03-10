健康網》血管鈣化恐心梗！ 醫曝3大營養素防硬化：納豆上榜

科博特診所院長劉博仁表示，血管鈣化代表血管長期受到發炎或損傷的一種警訊，補充含維生素K2等營養素食物，如納豆等，仍有機會緩解或延緩惡化；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在健康檢查報告中看到血管鈣化時，往往會擔心血管是不是快堵住了？科博特診所院長劉博仁表示，血管鈣化就像水管長水垢或生鏽，雖是身體老化所致，也代表血管長期受到發炎或損傷的一種警訊。除掌握時間進行檢查可預防心梗等風險外，日常補充含維生素K2、鎂、維生素D3的食物，如納豆、發酵起司、蛋黃，或深綠色蔬菜、南瓜子、腰果等，仍有機會緩解或延緩惡化。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，血管鈣化雖然與老化有關，但透過檢查控制心血管風險與營養調整，仍有機會延緩惡化。以常見血管鈣化檢查來說，包括：1.心電圖與運動心電圖；2.核子醫學檢查（心肌灌注掃描）；3.電腦斷層鈣化指數（CAC）；4.電腦斷層血管攝影（CCTA）；5.心導管檢查。至於如何挑選檢查項目，則取決於症狀與風險程度。

劉博仁說明，當檢查發現鈣化，代表血管壁長期處於發炎或受損狀態。此時常會以藥物配合治療，如「史他汀 （Statins）」類藥物，不只能降膽固醇，更重要的功能是穩定斑塊，防止鈣化的血管壁突然破裂引發心肌梗塞。另須控制三高，防止血壓和血糖控制不佳，加速血管受傷，讓鈣質更容易堆積。

劉博仁進一步解釋，血管鈣化的本質是「鈣質放錯了位置」，但可利用以下3種營養素，把鈣質從血管壁「抓」回骨頭裡：

•維生素K2 （MK-7）：維生素K2能活化一種名為 MGP 的蛋白質，這種蛋白像血管內的清道夫，能阻止鈣質沉著在血管壁上。研究顯示，維生素K2不足會顯著增加血管鈣化的風險。

•鎂（Magnesium）：鎂能抑制血管平滑肌細胞的鈣化，同時讓血管放鬆，幫助穩定血壓。

•維生素D3：幫助鈣質吸收，但必須搭配K2。如果只補D3導致血液鈣濃度升高，卻沒有K2引導，鈣質反而容易沉澱在血管。

至於哪些食物可以吃到這些營養素，劉博仁表示，維生素K2首選食物是含量極高的納豆，其次是發酵起司、草飼奶油或蛋黃。鎂則存在於深綠色蔬菜、南瓜子、腰果、黑巧克力及全穀類中。

劉博仁提醒，血管鈣化是身體發出的訊號，提醒我們要重新調整生活節奏。如果有抽菸習慣、家族病史，也建議40歲後進行定期檢查。

