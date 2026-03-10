南投智慧看診系統 透過Line預約掛號及掌握看診進度

民眾加入「南投縣政府健康樂活」Line@官方帳號，可記錄到智慧量測站量血壓等數據。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 透過Line也能預約掛號!南投縣政府為提升民眾就醫便利性，推出Line官方帳號「南投縣政府健康樂活」，除開通縣內衛生所預約掛號及連結10家醫院掛號等服務外，民眾若透過智慧量測站或社區據點建置的智慧照護設備量測血壓、體溫等，也能藉此查看過往量測數據，籲請民眾多加利用。

66歲的黃奶奶（化名），患有糖尿病及高血壓等慢性病，雖病情穩定，但每3個月仍需定期回診領取慢性病連續處方箋。過去可能需配合衛生所上班時間電話預約或現場掛號，現在透過「南投縣政府健康樂活」Line@官方帳號，即便黃奶奶不擅長操作手機，遠方的子女也能輕鬆幫忙代理預約，也可以於手機看到現場目前叫號情形，掌握看診進度，大幅減輕長輩的心理負擔！

請繼續往下閱讀...

衛生所人員教導民眾如何加入「南投縣政府健康樂活」Line@官方帳號。（南投縣衛生局提供）

民眾加入「南投縣政府健康樂活」Line@官方帳號，可用手機掌握看診進度。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局指出，衛生所掛號預約需先打開Line搜尋官方帳號「南投縣政府健康樂活」，註冊登入後進入服務選單，點選衛生所掛號，選擇欲看診地區、醫師及時段，再逐一確認，呼籲鄉親善加利用數位工具，節省自己和醫護人員寶貴的時間，讓健康管理更有效率。若民眾操作上有任何疑問，歡迎就近向縣內各鄉鎮市衛生所洽詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法