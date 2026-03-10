1年近4千例職災就醫 奇美醫院「職業傷病診治專責醫院」揭牌

奇美醫院「職業傷病診治專責醫院」揭牌。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕46歲婦人長期從事搬運蔬果零售工作，因反覆下背疼痛合併下肢麻痛就醫，確診為腰椎椎間盤突出。經奇美醫院職業醫學科詳細問診及團隊實地赴工作場所訪視、評估，詳實記錄婦人搬抬的重量、姿勢負荷與每日工作頻率，並進行量化計算，做出具職業病評估報告書，協助婦人申請並通過勞保局的職業病認定。

為強化南部地區職業傷病醫療照護與勞工權益保障，奇美醫院於2023年通過「職災職能復健專責醫院」，今年再獲勞動部認可為「職業傷病診治專責醫院」，今（10）下午由奇美醫院副院長鄭天浚與勞動部職業安全衛生署副署長李文進、南部科學園區管理局長鄭秀絨等人共同揭牌。

鄭天浚表示，奇美醫院近5年已服務逾2萬名職災勞工，透過醫學中心跨專業團隊整合，建立主動辨識、單一窗口、全人照護、職場連結、持續追蹤等5階段照護流程，讓職業傷病的勞工在同一體系中，即可完成治療、評估與復工規劃，強化南部職業傷病醫療服務量能。

李文進指出，奇美醫院是全國第19家、台南第2家職業傷病診治專責醫院，服務範圍涵蓋永康工業區、南科及台南科技工業區、佳里、柳營等5大工業區，服務勞工對象非常廣，從職災通報到職能復健、傷病診治，提供完整且近便性的專業服務。

奇美醫院職業醫學科主任郭婉吟提醒勞工，若遭遇職場意外、上下班車禍，或懷疑疾病與工作環境相關，皆可前往尋求專業協助，除專業醫師提供診斷與復工建議外，更有職業傷病個案管理師，協助連結社會復健資源及銜接職災職能復健專責醫院等服務，陪伴勞工完成復原歷程。

