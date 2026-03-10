健康網》脂肪肝新療法與國際接軌 臨床證實7成肝炎可緩解

脂肪肝新治療方式，台灣與國際同步，台大醫院消化內科主任劉俊人表示，臨床試驗證實，經特定GLP-1治療，近7成脂肪肝炎患者達到代謝性脂肪肝炎緩解；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕瘦子也會有脂肪肝，台大醫院副院長高嘉宏指出，代謝性脂肪肝約一成比例會進展為代謝功能異常相關脂肪性肝炎，台灣恐有70萬人有此危機。

台大醫院消化內科主任劉俊人表示，代謝性脂肪肝炎難以早期發現，約有40%-52%患者恐拖到肝纖維化才被發現，過去甚至無藥可醫，因此，在臨床上只能請病人控制飲食、運動，但效果不彰，很多病人也未定期回診、追蹤，常使脂肪肝在未受控下逐步惡化，進一步提升心血管疾病、代謝性脂肪肝炎、肝硬化甚至肝癌風險。錯過黃金治療最佳時機。

劉俊人分享，隨著2026年國際治療指引更新，國內今年已核准GLP-1類藥物用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎，與人類GLP-1序列相似度高達94%的GLP-1類藥物，用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎（MASH）。

根據GLP-1類藥物臨床試驗證實，經特定GLP-1治療，近7成脂肪肝炎患者達到代謝性脂肪肝炎緩解，且肝纖維化無惡化。高嘉宏說，此新的療法出現，連帶糖尿病、肥胖、代謝功能異常相關脂肪性肝炎、心血管疾病都獲得改善。

高嘉宏說，預防重於治療，肝臟為代謝器官，在治療代謝性脂肪肝及脂肪肝炎時，

應兼顧代謝指標，體重、血糖、血脂及心血管指標皆改善。

劉俊人表示，台灣也跟上國際腳步，有新治療方式，不只治療代謝性脂肪肝炎、心血管保護也者兼顧。目前新的療法需自費購藥，經醫師診斷後，可服藥。據了解，72週後即有明顯改善。

血糖、血壓、三酸甘油酯、膽固醇異常且肥胖或過重的民眾，高嘉宏建議要定期檢查脂肪肝，以降低進展為肝硬化、肝癌或心血管重大事件的風險。

