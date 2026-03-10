自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》脂肪肝新療法與國際接軌 臨床證實7成肝炎可緩解

2026/03/10 20:40

脂肪肝新治療方式，台灣與國際同步，台大醫院消化內科主任劉俊人表示，臨床試驗證實，經特定GLP-1治療，近7成脂肪肝炎患者達到代謝性脂肪肝炎緩解；圖為情境照。（圖取自freepik）

脂肪肝新治療方式，台灣與國際同步，台大醫院消化內科主任劉俊人表示，臨床試驗證實，經特定GLP-1治療，近7成脂肪肝炎患者達到代謝性脂肪肝炎緩解；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕瘦子也會有脂肪肝，台大醫院副院長高嘉宏指出，代謝性脂肪肝約一成比例會進展為代謝功能異常相關脂肪性肝炎，台灣恐有70萬人有此危機。

台大醫院消化內科主任劉俊人表示，代謝性脂肪肝炎難以早期發現，約有40%-52%患者恐拖到肝纖維化才被發現，過去甚至無藥可醫，因此，在臨床上只能請病人控制飲食、運動，但效果不彰，很多病人也未定期回診、追蹤，常使脂肪肝在未受控下逐步惡化，進一步提升心血管疾病、代謝性脂肪肝炎、肝硬化甚至肝癌風險。錯過黃金治療最佳時機。

劉俊人分享，隨著2026年國際治療指引更新，國內今年已核准GLP-1類藥物用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎，與人類GLP-1序列相似度高達94%的GLP-1類藥物，用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎（MASH）。

根據GLP-1類藥物臨床試驗證實，經特定GLP-1治療，近7成脂肪肝炎患者達到代謝性脂肪肝炎緩解，且肝纖維化無惡化。高嘉宏說，此新的療法出現，連帶糖尿病、肥胖、代謝功能異常相關脂肪性肝炎、心血管疾病都獲得改善。

高嘉宏說，預防重於治療，肝臟為代謝器官，在治療代謝性脂肪肝及脂肪肝炎時，
應兼顧代謝指標，體重、血糖、血脂及心血管指標皆改善。

劉俊人表示，台灣也跟上國際腳步，有新治療方式，不只治療代謝性脂肪肝炎、心血管保護也者兼顧。目前新的療法需自費購藥，經醫師診斷後，可服藥。據了解，72週後即有明顯改善。

血糖、血壓、三酸甘油酯、膽固醇異常且肥胖或過重的民眾，高嘉宏建議要定期檢查脂肪肝，以降低進展為肝硬化、肝癌或心血管重大事件的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中