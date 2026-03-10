自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》港姐吳文忻乳癌惡化辦「生前追思會」 醫：第4期仍可長期控制

2026/03/10 23:57

縱使乳癌第4期，台北慈濟醫院副院長張耀仁呼籲，千萬不要因為恐懼拒絕治療。圖為51歲前香港港姐吳文忻去年在香港贏得新人獎。（取自吳文忻IG）

縱使乳癌第4期，台北慈濟醫院副院長張耀仁呼籲，千萬不要因為恐懼拒絕治療。圖為51歲前香港港姐吳文忻去年在香港贏得新人獎。（取自吳文忻IG）

〔健康頻道／綜合報導〕51歲前香港港姐吳文忻在2024年8月自曝乳癌復發，至今是第4期，近期狀況不是很好，胸前傷口流膿、發出酸臭味，她日前為自己舉辦「生前追思會」，用來激勵自己，勇敢抗癌。台北慈濟醫院副院長張耀仁醫師指出，曾勸過一名末期患者接受化療與標靶、切除手術，如今還存活著。

張耀仁回憶，這位42歲女子在沐浴時摸到左側乳房有小腫塊，當時不以為意，直到腫瘤擴散到皮膚表層，導致潰爛，發出惡臭才趕緊就醫，經確診惡性腫瘤已達15公分，且肺臟、骨頭及淋巴腺等多處轉移，確診為乳癌第4期。但她拒受治療，再經醫師團隊不斷勸說下，勇敢進行化療與標靶、切除手術，如今控制很好。

根據台北慈濟醫院衛教資料指出，第4期乳癌指的是超越乳房及腋下淋巴結的遠端轉移，常見轉移處有骨骼、肺臟、肝臟，甚至是腦部等。過去普遍認為，手術治療或放射線治療等局部治療，對第4期癌症患者的長期存活應無助益，因此多選擇姑息療法。

然而，現今醫療的進步，化學治療、標靶治療、賀爾蒙治療，甚至免疫藥物等，除了能大幅改善乳癌第四期患者的臨床症狀及生活品質外，亦能提高長期存活率。」其中也包含手術治療。

吳文忻在IG表示，去（2025）年底在香港贏得新人獎時表示，身體狀況讓她無力感很重，荷爾蒙鏢靶藥的副作用（荷爾蒙藥是會影響情緒），還有正在進行另類治療如放血放膿，加上中藥會令病灶裡的膿血24小時不斷滲出來，「當中的不便實在令我什麼地方也不想去，什麼也不想做，心情很不穩定」。抗癌3年，最近狀況更不好，她說，「每晚睡覺時都覺得自己跟屍體躺在一起，陣陣惡臭味，快要擊垮自己」。

張耀仁曾與台灣大學公共衛生研究所合作，從國民健康署癌症資料庫中蒐集自2011年1月到2014年12月，共1947筆乳癌第4期病人之資料加以分析，將其分為兩組：一組732位病人，過去曾接受乳房切除手術，另一組1215位病人，只做過簡單切片，未做過任何手術治療，追蹤時間的中位數為38.2個月。經手術治療的乳癌第4期病人，其5年存活率明顯較另一組高，以整體存活率而言，手術切除組5年存活率可達5成左右。

張耀仁呼籲，罹患乳癌的婦女應及早諮詢專業醫師建議，接受治療，千萬別因恐懼耽誤病程，即使罹患第4期乳癌，只要治療得當，仍有機會得到長期良好的控制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中