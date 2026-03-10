健康網》港姐吳文忻乳癌惡化辦「生前追思會」 醫：第4期仍可長期控制

縱使乳癌第4期，台北慈濟醫院副院長張耀仁呼籲，千萬不要因為恐懼拒絕治療。圖為51歲前香港港姐吳文忻去年在香港贏得新人獎。（取自吳文忻IG）

〔健康頻道／綜合報導〕51歲前香港港姐吳文忻在2024年8月自曝乳癌復發，至今是第4期，近期狀況不是很好，胸前傷口流膿、發出酸臭味，她日前為自己舉辦「生前追思會」，用來激勵自己，勇敢抗癌。台北慈濟醫院副院長張耀仁醫師指出，曾勸過一名末期患者接受化療與標靶、切除手術，如今還存活著。

張耀仁回憶，這位42歲女子在沐浴時摸到左側乳房有小腫塊，當時不以為意，直到腫瘤擴散到皮膚表層，導致潰爛，發出惡臭才趕緊就醫，經確診惡性腫瘤已達15公分，且肺臟、骨頭及淋巴腺等多處轉移，確診為乳癌第4期。但她拒受治療，再經醫師團隊不斷勸說下，勇敢進行化療與標靶、切除手術，如今控制很好。

根據台北慈濟醫院衛教資料指出，第4期乳癌指的是超越乳房及腋下淋巴結的遠端轉移，常見轉移處有骨骼、肺臟、肝臟，甚至是腦部等。過去普遍認為，手術治療或放射線治療等局部治療，對第4期癌症患者的長期存活應無助益，因此多選擇姑息療法。

然而，現今醫療的進步，化學治療、標靶治療、賀爾蒙治療，甚至免疫藥物等，除了能大幅改善乳癌第四期患者的臨床症狀及生活品質外，亦能提高長期存活率。」其中也包含手術治療。

吳文忻在IG表示，去（2025）年底在香港贏得新人獎時表示，身體狀況讓她無力感很重，荷爾蒙鏢靶藥的副作用（荷爾蒙藥是會影響情緒），還有正在進行另類治療如放血放膿，加上中藥會令病灶裡的膿血24小時不斷滲出來，「當中的不便實在令我什麼地方也不想去，什麼也不想做，心情很不穩定」。抗癌3年，最近狀況更不好，她說，「每晚睡覺時都覺得自己跟屍體躺在一起，陣陣惡臭味，快要擊垮自己」。

張耀仁曾與台灣大學公共衛生研究所合作，從國民健康署癌症資料庫中蒐集自2011年1月到2014年12月，共1947筆乳癌第4期病人之資料加以分析，將其分為兩組：一組732位病人，過去曾接受乳房切除手術，另一組1215位病人，只做過簡單切片，未做過任何手術治療，追蹤時間的中位數為38.2個月。經手術治療的乳癌第4期病人，其5年存活率明顯較另一組高，以整體存活率而言，手術切除組5年存活率可達5成左右。

張耀仁呼籲，罹患乳癌的婦女應及早諮詢專業醫師建議，接受治療，千萬別因恐懼耽誤病程，即使罹患第4期乳癌，只要治療得當，仍有機會得到長期良好的控制。

