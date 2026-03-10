健康網》血壓一高就吃藥？ 美網紅醫：很多人其實不用

上了年紀要養成量血壓的好習慣，美國網紅家庭醫師米奇．賴斯指出，量血壓要記得膀胱排空後再測量；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕血壓多少才算太高？美國網紅家庭醫師米奇．賴斯Mitch Rice表示，血壓並不是非黑即白的數字，尤其隨著年齡增加，更是如此。

米奇．賴斯在YouTube頻道以「血壓醫師」為名，解析血壓問題。他表示，曾經有一個很流行的規則：正常收縮壓=100+年齡。這個血壓規則，舉例80歲的人，血壓為180/90mmHg，但現在很清楚，這個想法太極端。不過，現在在診間只要病人血壓稍微高一點，就積極用藥，也未必是正確做法。

收縮壓多少算太高？米奇．賴斯指出，若是一位60歲以上、身體狀況良好的人，收縮壓在130-140左右，這不是急症，要看這個收縮壓出現頻率、何時量測以及在什麼情況下量到的。一般來說，收縮壓數據情況如下：

●120-129：可以接受。

●130-139：老年人常見且合理。

●140-149：需要注意。

●150以上：需要嚴肅看待。

舒張壓多少算太高？米奇．賴斯認為，舒張壓長期高於90，代表血管長期承受壓力。一般來說，舒張壓數據情況如下：

●80以下：理想。

●80-85：常見且通常沒問題。

●85-89：需要持續觀察。

●90以上：需要注意。

米奇．賴斯表示，在多數人身上，收縮壓持續≥150且舒張壓≥90，通常就算太高。他也提醒，這些數據判讀必須在被測量者的「休息狀態」下量測。在測量時要坐著休息5分鐘、雙腳平放地面、背部有支撐、手臂與心臟同高度、不說話及膀胱排空。

若中午收縮壓量到145，晚上量到126，米奇．賴斯指出，都屬於正常數值，而血壓要看「長期模式」而不是單次高值。米奇．賴斯說，血壓會因運動、情緒、咖啡因或氣溫變化而上升。臨床上，醫師通常關注的是血壓的「長期趨勢」，而不是單次升高。如果在家量測的平均血壓長期超過150/90mmHg，或出現胸痛、呼吸困難、視力異常等症狀，就應及早就醫評估。

根據台灣高血壓學會與心臟學會發布的臨床指引，目前高血壓一般定義為收縮壓≥140mmHg或舒張壓≥90mmHg，且需經多次量測確認。治療目標除了降低血壓數值，也要整體評估心血管風險。

衛福部國民健康署也指出，一般高血壓患者控制目標為低於140/90mmHg，而80歲以上長者若無症狀，收縮壓控制在150mmHg以下仍可接受。

此外，近年研究也強調「居家血壓監測」的重要性。2022年台灣高血壓治療指引建議，以居家血壓作為診斷與治療的重要依據，並提出「722原則」：連續7天量血壓、每天2次（早晚各一次）、每次量測2次取平均。

