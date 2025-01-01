健康網》青錢柳泡茶能降血糖？ 國健署：別誤信來路不明商品

學者提醒，糖友降血糖應以有醫學證據為基礎的治療為主，將青錢柳作為輔助，別太依賴民間傳說或過度宣傳的效果。（圖取自微博，健康網合成）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些去中國旅遊的人，會順手買青錢柳泡茶來服用，因為民間傳說它有降血糖的功效，尤其在糖尿病患者中受到推崇，不過營養學者洪泰雄在臉書提醒，其效果目前尚無充分的科學證據支持，對於糖友來說，應該以醫學證據為基礎的治療為主。國健署也在網頁提醒糖尿病患者，不要輕易相信來路不明的糖尿病治療商品廣告，如有任何產品宣稱可以治療或根治糖尿病，請務必諮詢醫療團隊，切莫花大錢又傷害自身健康。

洪泰雄指出，青錢柳作為一種降血糖的療法，主要來自中國的民間傳統用法。在中國南方，特別是江西、湖南、雲南和貴州等地，青錢柳被稱為甜茶或長壽茶，據說具有降血糖、降血壓、抗氧化、促進新陳代謝等多種功能。通常以茶飲的形式存在，有時也製成膠囊、粉末等保健品，傳統上用青錢柳來保健或作為草藥。

請繼續往下閱讀...

洪泰雄說，雖然中國有些研究探索青錢柳的活性成分及其對血糖的影響，但這些研究多數規模較小，且缺乏嚴謹的對照實驗。而民間療法的傳播往往缺乏科學驗證，更多依靠使用者的個人體驗。再者，青錢柳相關產品的質量參差不齊，產品可能混雜低品質的原料或過度加工，甚至含有農藥殘留或重金屬超標問題。

洪泰雄表示，在中國，部分保健品商家可能誇大青錢柳的降血糖效果，甚至暗示其能「替代降糖藥物」，導致消費者誤信，延誤治療。最重要的是民間療法通常是經驗性的，未經醫師指導，使用者多自行決定劑量和使用方式，可能引發副作用或與其他藥物產生相互作用。

洪泰雄說，青錢柳中的黃酮類和多酚，可能對血糖控制有輔助作用，但需要更多科學研究驗證其效果和安全性。另外，民間療法雖有長期的使用歷史，但無法替代正規的糖尿病治療，特別是第2型糖尿病，除了血糖控制，還涉及心血管保護等多方面問題，單靠青錢柳是遠遠不夠。

國健署指出，有些販售「青錢柳茶」的商品網站，盜用網路上2019年世界糖尿病日記者會照片，假借糖尿病相關學會專家推薦之名行銷，國健署經與學會專家聯繫查證並無此事，糖友除了按時服藥、飲食控制外，應規律運動、戒菸、體重控制，並自我監測血糖，了解自己的血糖狀況，經與醫師和營養師討論評估後，調整藥物使用和飲食，才能有效控糖及減少糖尿病併發症發生之風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法