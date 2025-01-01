自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

健康網》青錢柳泡茶能降血糖？ 國健署：別誤信來路不明商品

2025/01/01 20:35

學者提醒，糖友降血糖應以有醫學證據為基礎的治療為主，將青錢柳作為輔助，別太依賴民間傳說或過度宣傳的效果。（圖取自微博，健康網合成）

學者提醒，糖友降血糖應以有醫學證據為基礎的治療為主，將青錢柳作為輔助，別太依賴民間傳說或過度宣傳的效果。（圖取自微博，健康網合成）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些去中國旅遊的人，會順手買青錢柳泡茶來服用，因為民間傳說它有降血糖的功效，尤其在糖尿病患者中受到推崇，不過營養學者洪泰雄在臉書提醒，其效果目前尚無充分的科學證據支持，對於糖友來說，應該以醫學證據為基礎的治療為主。國健署也在網頁提醒糖尿病患者，不要輕易相信來路不明的糖尿病治療商品廣告，如有任何產品宣稱可以治療或根治糖尿病，請務必諮詢醫療團隊，切莫花大錢又傷害自身健康。

洪泰雄指出，青錢柳作為一種降血糖的療法，主要來自中國的民間傳統用法。在中國南方，特別是江西、湖南、雲南和貴州等地，青錢柳被稱為甜茶或長壽茶，據說具有降血糖、降血壓、抗氧化、促進新陳代謝等多種功能。通常以茶飲的形式存在，有時也製成膠囊、粉末等保健品，傳統上用青錢柳來保健或作為草藥。

洪泰雄說，雖然中國有些研究探索青錢柳的活性成分及其對血糖的影響，但這些研究多數規模較小，且缺乏嚴謹的對照實驗。而民間療法的傳播往往缺乏科學驗證，更多依靠使用者的個人體驗。再者，青錢柳相關產品的質量參差不齊，產品可能混雜低品質的原料或過度加工，甚至含有農藥殘留或重金屬超標問題。

洪泰雄表示，在中國，部分保健品商家可能誇大青錢柳的降血糖效果，甚至暗示其能「替代降糖藥物」，導致消費者誤信，延誤治療。最重要的是民間療法通常是經驗性的，未經醫師指導，使用者多自行決定劑量和使用方式，可能引發副作用或與其他藥物產生相互作用。

洪泰雄說，青錢柳中的黃酮類和多酚，可能對血糖控制有輔助作用，但需要更多科學研究驗證其效果和安全性。另外，民間療法雖有長期的使用歷史，但無法替代正規的糖尿病治療，特別是第2型糖尿病，除了血糖控制，還涉及心血管保護等多方面問題，單靠青錢柳是遠遠不夠。

國健署指出，有些販售「青錢柳茶」的商品網站，盜用網路上2019年世界糖尿病日記者會照片，假借糖尿病相關學會專家推薦之名行銷，國健署經與學會專家聯繫查證並無此事，糖友除了按時服藥、飲食控制外，應規律運動、戒菸、體重控制，並自我監測血糖，了解自己的血糖狀況，經與醫師和營養師討論評估後，調整藥物使用和飲食，才能有效控糖及減少糖尿病併發症發生之風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中