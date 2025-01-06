北市聯醫、美和科大建教合作 培育護理師人才

北巿聯醫與美和科大簽署建教合作協定；左起為台北市議員李明賢、美和科大校長王建臺、北市聯醫總院長王智弘、北市衛生局局長黃建華。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北巿立聯合醫院今（6）日與美和科技大學簽署建教合作協定，期能增加護理師人力，提高整體醫療品質。簽約儀式在台北市衛生局局長黃建華見證下，由北市聯醫總院長王智弘與美和科技大學校長王建臺代表簽約，為深耕專業護理與長照教育的產學合作寫下新頁，全面提升台灣健康照護量能。

王建臺提到，美和成立近60年，培養了4、5萬名護理師人才，服務於國內外各處，此次簽約提供學生優質教育與臨床環境，不管是五專部、四技或二技未來的實習，要鼓勵學生上台北，讓學生獲得扎實的實務經驗，為未來職場鋪墊更寬廣就業發展，也提供更有競爭力的護理及長照人才供應鏈。

請繼續往下閱讀...

王智弘表示，此次與美和科技大學產學合作，期待學生適才適所，在聯醫盡情發揮，打造產學雙贏的典範，持續培育更多臨床優秀護理及長照生力軍。他說家鄉在屏東，會好好照顧從美和來的在校生和畢業生，提供最好的生活照顧及優質的工作環境，讓他們安心實習、放心就業。

王智弘說，聯醫擁有7個綜合院區完整醫療網絡，涵蓋急重症、內科、外科、婦兒科及特色科別，面對超高齡社會，長照與護理人力需求增加，積極與各大專院校進行產學合作，提供學生多元化的實習體驗，達到教、考、用合一，讓學生畢業後順利接軌職場。

黃建華表示，台北聯醫和屏東美和科大的合作是非常重要的里程碑，不只能增加聯醫人力，也能讓學生有更開闊的眼界，有更多刺激和交流，了解台灣南北醫療不同環境與發展。

台北市議員李明賢表示，護理人員因工作較累離職率較高，指局長及院長上任後提升醫護人員待遇，降低工作負擔，期待聯醫與美和科大結合各自優勢，透過院校資源整合與緊密合作，為培育護理及長照專業人才注入新動力，解決護病比過低問題，並提升醫療服務品質。

台北巿立聯合醫院6日與美和科技大學簽署建教合作協定，與會貴賓合影。（台北市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法