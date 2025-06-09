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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌早期症狀不明顯 醫：定期乳房篩檢揪前期病變

2025/06/09 14:46

把握治療黃金期，醫生提醒「定期乳房篩檢」揪出前期病變。（為恭醫院提供）

把握治療黃金期，醫生提醒「定期乳房篩檢」揪出前期病變。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕治療乳癌，把握黃金期！1名42歲的楊小姐平常未感到不舒服，直到公司健康檢查接受乳房攝影，意外發現右側乳房出現微鈣化點，經醫師診斷後為乳管異樣增生，屬於乳癌前期的高風險病變，目前已將可疑病灶切除順利康復；對此醫師也提醒民眾，注意「定期乳房篩檢」重要性。

苗栗縣為恭紀念醫院乳房外科醫師施秉庚指出，當時楊小姐乳房攝影影像顯示鈣化點排列密集且集中，經健檢醫師建議接受乳房切片檢查後就醫，在與楊小姐討論後切除可疑病灶，術後的病理結果未顯示癌細胞，並持續定期追蹤。

施秉庚說，乳房攝影是目前偵測乳癌最敏感的工具之一，特別是能早期發現尚未形成的腫塊病灶，如微鈣化點。他也提醒，許多乳癌病人在早期並無任何症狀，等到摸到腫塊時，往往已是進展期。唯有定期攝影檢查，才能提早掌握病變，爭取最佳治療時機。

另外，施秉庚建議，40歲以上女性即使沒有乳癌家族史，也應每年接受1次乳房攝影檢查。乳房攝影對乳癌的偵測敏感度高，尤其適用於中高齡40歲以上的女性；而乳腺組織較緻密或是較年輕的女性，則可使用乳房超音波檢查。對於已知有乳癌家族史或基因突變等高風險族群，則可進一步安排乳房磁振造影（MRI），透過高解析度影像評估判斷。

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