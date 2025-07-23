健康網》乳癌患者不能喝鮮奶？ 醫提5建議聰明飲用

醫師表示，乳癌患者喝鮮奶會拉肚子，通常與乳糖不耐症有關；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乳癌患者喝鮮奶會拉肚子，但是喝奶粉泡熱水卻比較穩定，讓病人費解。科博特診所院長劉博仁指出，主要牽涉乳糖不耐症，亞洲人隨著年齡增長，乳糖酶變少，乳糖無法被分解，就會在腸子裡發酵產氣，導致脹氣、放屁，甚至拉肚子，所以有些人喝牛奶會腸胃不適。

很多人喝奶粉泡熱水就比較不會有問題，為什麼會這樣呢？劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，原因在於市售奶粉的配方設計上，常常會做「低乳糖」甚至「去乳糖」處理，有些還會添加益生菌或水解蛋白，使得乳糖的濃度降低，對腸胃更友善，自然不易造成不適。

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他表示，像優格或優酪乳這類發酵乳製品，也是乳糖不耐症者的好選擇。發酵過程中乳酸菌會分解部分乳糖，乳糖含量因此變得較低，而且益生菌還能幫助腸道健康。只是前提是選擇無糖、原味產品，市售的加糖乳酸飲料反而可能造成負擔。

針對乳癌患者能不能喝鮮奶的疑慮，劉博仁說明，科學研究對於乳製品與乳癌風險的關係看法不同。部分研究認為，乳製品中的某些成分，像是類胰島素生長因子IGF-1，可能與乳癌細胞生長有潛在關聯，因為IGF-1具有促進細胞增生、抑制細胞凋亡的特性，可能在某些條件下助長腫瘤生長。但也有一些研究顯示，攝取乳製品與乳癌風險沒有明顯相關，甚至還可能具保護作用。

從「預防為上」的角度來看，對於乳癌患者，特別是荷爾蒙受體陽性者，劉博仁提出5點建議：

●鮮奶不需完全禁喝，但不建議天天喝、大量喝

●優先選擇低脂或脫脂乳製品

●若有乳糖不耐，可選擇低乳糖奶粉或植物奶，如無糖豆漿、燕麥奶

●避免使用奶精、奶油球這類加工乳製品，它們通常含有高飽和脂肪甚至反式脂肪，對慢性病與癌症患者都不友善

●原味優格與優酪乳可以適量攝取，作為益菌來源與溫和的蛋白質補充

劉博仁補充說，飲食沒有絕對的好或壞，要根據個人體質與疾病狀況做最適合的選擇。對乳癌患者來說，鮮奶不是不能喝，而是要聰明地選擇、適量地飲用。

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