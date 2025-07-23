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丹娜絲颱風過後 類鼻疽增6例確診、2人不治

2025/07/23 05:30
丹娜絲颱風過後 類鼻疽增6例確診、2人不治

▲疾管署防疫醫師林詠青提醒，類鼻疽桿菌可能是透過接觸或吸入、食入造成感染。（疾管署提供）

記者林惠琴／台北報導

丹娜絲颱風過後 類鼻疽增6例確診、2人不治

▲颱風帶來強風暴雨，易使土壤及泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面造成傳播；示意圖。（照片來源：shutterstock）

丹娜絲颱風離去，類鼻疽疫情升溫。疾管署昨公布新增6例本土類鼻疽，均發生在高雄市，5男1女介於50多歲至90多歲，其中2例死亡；今年累計27例本土類鼻疽，也創下歷年同期最高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增6例本土類鼻疽因發燒、畏寒、咳嗽及呼吸喘等就醫，多數具高血壓、糖尿病、心血管疾病或肝病等慢性病史，其中2例有污水污泥接觸史；目前2例併發肺炎及敗血症死亡，其餘4例住院治療中。

今年累計27例 創同期新高

死亡個案分別為50多歲男性，有慢性肝病、胃潰瘍病史，也有污水污泥接觸史，出現發燒、血便就醫，發病第5天死亡；90多歲男性有高血壓病史，發燒、咳嗽、呼吸喘而求診，發病隔天死亡。

郭宏偉指出，今年累計27例本土類鼻疽為歷年同期最高，65歲以上占66.7%為大宗，居住地以高雄市22例最多，其次為台中市4例、屏東縣1例，丹娜絲颱風後發病共6例，其中2例死亡。

疾管署副署長羅一鈞表示，丹娜絲颱風帶來強風暴雨，易使土壤及泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面造成傳播，透過接觸或吸入性感染，在颱風後1個月內個案增加。

至於今年累計27例，羅一鈞研判，應與去年下半年4颱接連襲台，造成潛伏期較長的病例於今年初陸續發病有關。疾管署防疫醫師林詠青也提醒，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫。

今年首例中國移入登革熱

另外，疾管署昨公布近期出現今年首例中國移入登革熱，為北部30多歲女性，6月底至7月初至廣州旅遊，曾於當地動物園被蚊子叮咬，返台第5天發燒，因持續發燒，並出現紅疹至急診，進行登革熱快篩陽性，通報檢驗確診登革熱第1型。

廣東登革熱、屈公病升溫

郭宏偉指出，中國登革熱疫情上升，6月225例高於5月的126例，也高於去年6月同期的130例，預期8至10月達高峰，其中廣東省最新單週報告62例，呈現上升趨勢。同時廣東省佛山市7月8日也爆發屈公病疫情，已累計逾1800例，因此疾管署昨起提升中國廣東省的國際旅遊疫情建議等級至第1級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施。另外，上週新增登革熱境外移入12例創下今年單週最高，均來自東南亞。

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