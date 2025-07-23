蔗糖版可樂比較健康？專家打臉：甜蜜的騙局

CNN指出，可口可樂換糖只是行銷話術 旗艦配方根本沒變。（路透資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普宣稱已說服可口可樂公司停止使用高果糖玉米糖漿後，可口可樂證實，將推出一款使用蔗糖的新款可樂。然而，根據美國有線電視新聞網（CNN）的分析報導，事情的真相並不如表面看來單純，這更像是一場精明的商業操作，而非全面的配方革命。

報導首先點出，可口可樂的聲明強調，這款「採用美國蔗糖」的新產品，是為了「補充」現有的產品組合，提供消費者更多選擇。這意味著，其最暢銷的旗艦款可樂並未改變配方，仍將繼續使用成本較低的高果糖玉米糖漿（HFCS）。川普所謂「說服可口可樂停止使用」的說法，與事實存在出入。

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其次，CNN的報導深入探討了消費者最關心的健康問題：蔗糖真的比較好嗎？報導引述了專家觀點指出，無論是蔗糖還是高果糖玉米糖漿，兩者在化學結構與熱量上都極為相似。過量攝取任何一種，都會同樣增加肥胖、糖尿病等健康風險。

報導也觸及了背後的商業算計。廠商多年前之所以從蔗糖轉向高果糖玉米糖漿，主因就是其價格更為低廉。這與美國長年對進口糖課徵高關稅，同時卻對國內玉米種植提供大量政府補貼的政策息息相關，最終導致玉米糖漿的成本遠低於蔗糖。

最終，CNN引述消費者倡議組織「公共科學利益中心」（CSIP）資深科學家的結論，為整起事件下了註腳：如果真的要讓食品更健康，重點應該是「少用糖」，而不是「換一種糖」。可口可樂此舉，更像是順應「天然」趨勢的行銷策略，而非對消費者健康的實質性改善。

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