健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》亞洲臉紅症續貪杯 晚發性阿茲海默症恐上身

2026/01/03 16:16

亞洲人特有基因變異易罹患亞洲臉紅症，若有飲酒後不適症狀還續貪杯者，美國克利夫蘭診所指出，易罹癌外還會得晚發性阿茲海默症，不可不慎；示意圖。（圖取自freepik）

亞洲人特有基因變異易罹患亞洲臉紅症，若有飲酒後不適症狀還續貪杯者，美國克利夫蘭診所指出，易罹癌外還會得晚發性阿茲海默症，不可不慎；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）引述一項針對酒精不耐受症研究，女性的盛行率高於男性（8.9%對5.2%）。東亞裔族群更容易攜帶導致酒精不耐受的遺傳基因突變，因此他們患上這種疾病的機率更高。但任何人都有可能出現導致酒精不耐受的酵素缺陷。

克利夫蘭診所衛教資料表示，罹患遺傳性酒精不耐受症也可能增加其他疾病的風險。若是已有喝酒後症狀，還經常貪杯的話，易得頭頸癌、肝硬化以及晚發性阿茲海默症。

《紐約時報》也以「亞洲臉紅症」報導亞洲人特有基因變異「ALDH2*2」，常見於東亞族群的酒精代謝異常。克利夫蘭診所指出，在酒精不耐受族群中，基因突變導致ALDH2活性降低或喪失。因此，身體無法將乙醛轉化為乙酸。乙醛開始在血液和組織中積聚，從而引起相關症狀。

因此，這類族群飲酒後，臉部、頸部和胸部會立即發熱，並呈現粉紅色或紅色。克利夫蘭診所指出，不僅全身發熱，還包括噁心和嘔吐、心跳過速或心悸、低血壓、劇烈頭痛、疲勞和其他類似宿醉的症狀，有些人還會出現鼻塞、腹瀉、氣喘加重。

克利夫蘭診所建議，除了不鼓勵酒精不耐受族群繼續飲酒外，還要避免以下3件事：

●吸菸或接觸二手菸：吸菸可能會增加乙醛的含量，從而增加罹患癌症的風險。

●服用某些藥物時飲酒：某些藥物可能會加重症狀。

●使用抗酸劑或抗組織胺來緩解症狀：這些藥物會掩蓋酒精不耐受的症狀。由於感覺不到不良反應，你最終可能會喝更多酒；如果這樣做，問題會更加嚴重。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

