健康網》長黴國民3美食害腎衰 醫：咖啡豆用重烘焙壓黴味 還以為是焦香味

〔健康頻道／綜合報導〕三大常見養生國民美食一不小心，從養生變成在餵毒，洪永祥診所院長洪永祥指出，赭麴黴菌與一般黴菌不同，比方說在元旦喝了一杯受潮的咖啡，但到了元宵節，它仍可能在你的腎臟裡折磨你的細胞！

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，他引述研究指出，赭麴毒素A會累積在腎臟細胞中，並透過下列機轉造成傷害：

1.引發細胞發炎反應與纖維化：毒素誘發 NLRP3 發炎小體活化，造成細胞焦亡（pyroptosis），是一種高度炎症性的程序性細胞死亡形式，並促進腎臟纖維化。

2.干擾正常細胞代謝與功能：腎小管細胞受損後，可能導致過濾功能下降，使代謝廢物排除效率變差。

3.長期累積造成慢性進展性損害：在某些特定地區，赭麴毒素暴露與一種地方性慢性腎臟病密切相關。因此，當環境或食物發黴時，這並不是單純「聞起來臭臭」那麼簡單，而是可能真的對你腎臟造成負擔。

三大常見養生國民美食，洪永祥指出，一定要好好存放，不然養生不成，反成傷身了：

●咖啡豆：咖啡豆從採收、運送到儲存，只要有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會像野火一樣蔓延。最危險的就是那種「大包裝、無品牌、來源不明」的廉價豆。很多廉價咖啡為了省成本用這種豆子，再用重烘焙壓掉那股黴味。你以為喝的是焦香味，其實是黴菌的屍體味。

●乾貨糧倉（紅麴、堅果、乾豆）：紅麴如果發酵不當，會產生橘黴素 （Citrinin），這跟赭麴毒素是孿生兄弟，腎臟殺傷力同樣驚人。 還有，櫥櫃深處那包放了一年的花生、薏仁、綠豆，甚至是煮中藥剩下的乾貨。台灣的濕度通常在80%以上，這些東西只要開封沒放冰箱，一個月內就可能長黴。

●五穀粉與即溶燕麥：這種粉末狀物體極度容易吸水，一旦包裝夾鏈沒拉好，或者湯匙是濕的進去挖，整罐就廢了。

