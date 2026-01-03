自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》長黴國民3美食害腎衰 醫：咖啡豆用重烘焙壓黴味 還以為是焦香味

2026/01/03 20:19

濕度超過18.5%咖啡豆長黴了，洪永祥診所院長洪永祥指出，這種毒素吞進肚裡是趕不走的，慢慢傷害腎；示意圖。（圖取自freepik）

濕度超過18.5%咖啡豆長黴了，洪永祥診所院長洪永祥指出，這種毒素吞進肚裡是趕不走的，慢慢傷害腎；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕三大常見養生國民美食一不小心，從養生變成在餵毒，洪永祥診所院長洪永祥指出，赭麴黴菌與一般黴菌不同，比方說在元旦喝了一杯受潮的咖啡，但到了元宵節，它仍可能在你的腎臟裡折磨你的細胞！

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，他引述研究指出，赭麴毒素A會累積在腎臟細胞中，並透過下列機轉造成傷害：

1.引發細胞發炎反應與纖維化：毒素誘發 NLRP3 發炎小體活化，造成細胞焦亡（pyroptosis），是一種高度炎症性的程序性細胞死亡形式，並促進腎臟纖維化。
2.干擾正常細胞代謝與功能：腎小管細胞受損後，可能導致過濾功能下降，使代謝廢物排除效率變差。
3.長期累積造成慢性進展性損害：在某些特定地區，赭麴毒素暴露與一種地方性慢性腎臟病密切相關。因此，當環境或食物發黴時，這並不是單純「聞起來臭臭」那麼簡單，而是可能真的對你腎臟造成負擔。

三大常見養生國民美食，洪永祥指出，一定要好好存放，不然養生不成，反成傷身了：

●咖啡豆：咖啡豆從採收、運送到儲存，只要有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會像野火一樣蔓延。最危險的就是那種「大包裝、無品牌、來源不明」的廉價豆。很多廉價咖啡為了省成本用這種豆子，再用重烘焙壓掉那股黴味。你以為喝的是焦香味，其實是黴菌的屍體味。

●乾貨糧倉（紅麴、堅果、乾豆）：紅麴如果發酵不當，會產生橘黴素 （Citrinin），這跟赭麴毒素是孿生兄弟，腎臟殺傷力同樣驚人。 還有，櫥櫃深處那包放了一年的花生、薏仁、綠豆，甚至是煮中藥剩下的乾貨。台灣的濕度通常在80%以上，這些東西只要開封沒放冰箱，一個月內就可能長黴。

●五穀粉與即溶燕麥：這種粉末狀物體極度容易吸水，一旦包裝夾鏈沒拉好，或者湯匙是濕的進去挖，整罐就廢了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中