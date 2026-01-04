自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》囤咖啡豆長出1毒素 醫：280度高溫都殺不死 腎都喝壞了

2026/01/04 06:16

在台灣天氣潮濕下，男子囤的咖啡豆產生毒素，喝出腎衰歇。洪永祥診所院長洪永祥指出，有一種毒素，它不怕高溫、不怕水洗，甚至在你胃酸的浸泡下依然活得好好的；示意圖。（圖取自freepik）

在台灣天氣潮濕下，男子囤的咖啡豆產生毒素，喝出腎衰歇。洪永祥診所院長洪永祥指出，有一種毒素，它不怕高溫、不怕水洗，甚至在你胃酸的浸泡下依然活得好好的；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腎臟被發黴物弄到衰竭，令人驚恐。洪永祥診所院長洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種毒素，它不怕高溫、不怕水洗，甚至在你胃酸的浸泡下依然活得好好的。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，他引述PubMed的醫學病例報告中，有一對農夫夫妻，在清理長期受潮的穀倉後，太太出現噁心、倦怠、食慾不振，後來被送到醫院，檢查發現竟然出現了急性腎衰竭。醫師最後追查原因，發現她長時間吸入與接觸一種黴菌所產生的毒素，叫做赭麴毒素A。

在醫學上，赭麴毒素A是一種由某些黴菌產生的天然毒素，常見的來源包括受潮的穀物、堅果、咖啡豆、乾果，甚至是長期潮濕的室內環境。世界衛生組織早就指出，黴菌毒素並不是只有吃進去才有問題，長期低劑量的吸入或接觸，也可能造成健康影響。

洪永祥也分享自己臨床上經歷，他表示，一名50歲養生達人不碰菸酒，每天晨跑。但他有個習慣，喜歡每天喝黑咖啡，他認為超商咖啡豆品質不好，咖啡店買又太貴，喜歡在特價時買大袋裝的咖啡豆回家囤。去年底，他發現自己的尿液泡泡變多，而且久久不散，腳踝也開始水腫。他一開始以為是運動過度，直到有一天他在跑步時突然暈倒。送到醫院一查，腎絲球過濾率 （eGFR） 竟然掉到了10以下，這已經是慢性腎衰竭五期了！

洪永祥指這名病人沒有糖尿病、高血壓、痛風等會導致腎衰竭的疾病，在抽絲剝繭下，最後鎖定了他家櫥櫃裡那些已經變色、卻被他捨不得丟的咖啡豆。病患說：「我以為泡咖啡煮熱就沒事了」。

赭麴毒素A要超過280°C才會分解，咖啡再加熱最高也就100度，根本殺不死它。洪永祥說：「這不是在省錢，這是在拿你的下半輩子腎臟健康在賭博」。

