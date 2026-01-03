健康網》南韓吃海鮮食物中毒！認識可能病菌

近來不少網友到南韓吃海鮮，吃出食物中毒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓經常是青年旅遊勝地，因為物價不高，以及料理口味獨特，廣受喜愛。然近日有網友分享，自己到南韓釜山吃了烤扇貝，卻引發食物中毒，旅行泡湯的慘劇。其他網友也分享自己吃了海鮮卻腹瀉的經驗。

據一名在臉書社團「韓國旅遊問題免費幫幫幫」網友經歷：他們全家人在釜山吃下烤扇貝後，雙雙到急診掛號，就連孩子都難以倖免於難。「呼籲大家吃烤貝、海鮮要格外小心。」雖文章未提及實際的致病原因，有可能是腸炎弧菌。

食藥署表示，腸炎弧菌主要引起中毒的原因食品為生鮮海產、魚貝類、或受其污染的其他食品；亦可透過菜刀、砧板、抹布、器具、容器及手等媒介物間接污染食物而引起中毒。

同時，食物只要經少量的腸炎弧菌污染，在適當條件下，短時間內即可達到致病菌量，增殖迅速是造成食品中毒的一大原因。

若腸炎弧菌發作，主要症狀為噁心、嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、頭痛、發燒、發冷。症狀輕微可在2到3天內自然痊癒；重症時需補充水分及電解質，以防脫水，並給予抗生素治療。

關於預防方式，生鮮及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。避免二次污染，手、抹布、砧板和廚房器具於接觸生鮮海產後應用清水澈底洗淨。腸炎弧菌在60℃ 經15分鐘即易被殺滅，故在食用前充分加熱煮熟是最好的預防方法，絕對避免生食。

另外，煮熟的食物必須保存於夠高的溫度（至少需高於60度），否則即需迅速冷藏至7度以下，以抑制腸炎弧菌的生長。

