婦人每早斷片2小時誤以為「卡到陰」 竟是胰島素瘤惹禍

肝膽胰臟外科醫師李金德為胰島素瘤患者進行術後追蹤檢查。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄40歲邱女士每天早晨起床就會神智模糊、胡言亂語，斷片近2小時，直到吃完早餐才逐漸清醒，多次就醫都找不出病因，家人甚至以為是「卡到陰」而求神問佛，後來驗血發現空腹血糖值僅37mg/dL，進一步檢查發現胰臟尾部有1.2公分的胰島素瘤，又稱胰臟神經內分泌瘤，切除後已不再出現怪異行為。

身為家庭主婦的邱女士原本個性溫順，1年多前，家人發現邱小姐每天早上睡醒就會胡言亂語，問A答B，甚至會不斷脫孩子的褲子，或是1人就把全家人的早餐都吃光，食量變大，體重在1年內胖了近6、7公斤，這種現象在吃完早餐後會慢慢恢復正常，但邱小姐卻對自己的怪異行為完全沒有印象。

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邱女士因空腹血糖異常低而出現異常行為，檢查發現胰臟尾部有1.2公分的胰島素瘤，導致胰島素異常分泌，使血糖過低。（博田醫院提供）

邱小姐說，1年內看了7家醫療院所、5個科別，都找不出原因，有醫師勸多休息，也有醫師診斷是癲癇，用藥後都沒有改善，每次看到家人用手機紀錄她發作時的異常狀況，就很難過和自責。

高雄博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德指出，胰島素瘤和胰臟癌發生的位置在胰臟，但胰臟癌是胰臟導管的癌症，擴散很快；胰島素瘤則是神經內分泌瘤的一種，當胰臟分泌過多胰島素時，造成體內血糖水平失衡，導致血糖急速下降，並引發低血糖症狀。這類患者在空腹時會出現心跳加速、神智不清、盜汗、臉色蒼白等交感神經症狀，並且記憶會出現斷片，症狀通常會在進食後迅速緩解，常被誤診為癲癇或精神病患者。

李金德說，邱女士經核磁共振檢查，發現在胰臟尾部近脾臟處有1.2公分的胰島素瘤，造成胰島素不斷分泌，才會使空腹血糖低於正常值約70至90左右，甚至僅不到40，上月20日手術切除約10分之1胰臟，術後隔日早上空腹血糖已恢復到100左右，言語和行為也正常了。

李金德進一步說明，胰島素瘤相當罕見，平均每100萬人僅1-4人罹病，又以女性多於男性，他行醫30多年來也只遇過2例，不過神經內分泌瘤90%是良性，手術切除後5年存活率可到 95%以上，也特別提醒，如果肚子餓時會出現言語或行為怪異，就要檢查是否是血糖太低的問題，一般正常人即使1天未進食，血糖值也不會低於50，盡早進行專業診斷和治療，也能避免癌化。

邱女士因空腹血糖異常低而出現異常行為，檢查發現胰臟尾部有1.2公分的胰島素瘤，是每百萬僅1-4人確診的罕見腫瘤。（博田醫院提供）

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