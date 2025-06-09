國際扶輪捐贈彩色超音波掃描儀 成為澎湖醫院診斷助力

國際扶輪社捐贈澎湖天主教惠民醫院彩色超音波儀器，挹注澎湖醫療資源。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際扶輪3502地區發起，並由桃園百齡扶輪社執行一項深具意義的全球獎助金計畫案，捐贈1部彩色超音波掃描儀予澎湖縣惠民醫院。今（9）日舉行捐贈儀式，由院長胡彼得代表接受，並致贈感謝狀予與會扶輪代表，澎湖縣副縣長林皆興、議長陳毓仁、衛生局長陳淑娟等人都到場見證。

此次捐贈彩色超音波掃描儀，具備高解析度成像與即時掃描功能，能廣泛應用於內科、婦科及心臟科等領域，大幅提升醫療團隊在臨床診斷上的準確性與效率。對於長期人力與設備資源相對匱乏的離島醫療單位而言，無疑是一項即時且重要的資源強化。

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彩色超音波掃描儀器，可廣泛使用內科、婦產科及各項精密儀器檢查。（記者劉禹慶攝）

國際扶輪3502地區表示，扶輪人是People of Action，始終以行動展現關懷社會的初衷與責任。這次的捐贈不僅是物資上的挹注，更是扶輪精神的實踐，因為行動，所以感動。透過具體行動回應在地需求，讓愛與關懷不因距離而中斷，真正將善意傳遞至每一處需要被照顧的角落。

未來，國際扶輪3502地區將持續聚焦偏鄉與離島地區的醫療資源缺口，推動更多公益計畫，鏈結更多社會力量，落實「超我服務」的精神，用行動改變世界，為更多生命帶來希望與溫暖。雖然各界希望惠民醫院重建經費，國際扶輪社限於會規，無法直接捐贈現金支援，但允諾可捐助相關醫療儀器，挹注澎湖醫療資源。

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