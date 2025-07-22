「一滴血」診斷出偏頭痛 北榮團隊建立預測模型

▲偏頭痛與女性荷爾蒙高度相關，女性罹病為男性3倍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

國內偏頭痛患者粗估近200萬人，但仍缺乏明確影像異常或生物指標辨識高風險族群。台北榮總、陽明交通大學、中央研究院與國家衛生研究院合作，歷時5年找到抽血分析特定的「微核醣核酸」（microRNA）變化，可作為判別偏頭痛的生物標記，未來可望一滴血診斷，並預測發作及時給藥，避免進入飽受折磨的頭痛期。

微核醣核酸變化 可做為判別生物標記

台北榮總醫學研究部轉譯研究科主任陳世彬表示，慢性偏頭痛指每月頭痛15天以上且持續超過3個月，是複雜性的神經疾病，發作前有前驅期，包含出現疲憊、頸部僵硬、無法專心、打哈欠、情緒改變、反應遲緩、渴望食物等情形，接著腦袋的風暴就快要出現了，進入頭痛期則有如脈搏般抽痛、噁心或嘔吐、畏光、怕吵、氣味敏感等症狀。

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台北榮總副院長王署君補充，偏頭痛高居全球第2大導致失能疾病，與女性荷爾蒙高度相關，女性罹病為男性3倍。

陳世彬指出，全台偏頭痛粗估近200萬名病人，其中30、40萬人幾乎天天都在痛，不停地吃藥打針、跑急診。目前此病生理機轉不明，核磁共振影像顯示大腦幾乎都是正常，採集組織也難以檢驗，缺乏客觀診斷標準，影響後續治療。

不過，台北榮總、陽明交大醫學院、中研院與國衛院合作，透過120位受試者包含偏頭痛發作期、非發作期、慢性偏頭痛與正常對照組，進行次世代定序分析血液中調控基因表現的microRNA表現，再經197人的獨立驗證組確認結果，發現特定microRNA（如miR-183、miR-1307-5p）等在偏頭痛病人的表現有明顯差異。

準確率達90%以上 研究登上國際期刊

中研院研究員陳璿宇指出，研究團隊利用高通量大數據資料整合microRNA與先天基因風險，成功建立可辨識偏頭痛狀態與風險的複合預測模型，並經驗證可達到90%以上的準確率。

陳世彬補充，未來期望真正走進臨床，可能一滴血就足以確認有無罹患偏頭痛，甚至是否發病中，有助於掌握時機及時給藥，防止發作進入頭痛期的嚴重不適，也提供新藥研發的另一種可能性。相關研究成果已發表於神經科學界的重要國際期刊《大腦》（Brain）。

▲台北榮總、陽明交大醫學院、中研院與國衛院合作團隊發表偏頭痛研究的突破性發現。（記者林惠琴攝）

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