健康網》每天一定要1萬步？ 研究：8千步改善心血管

醫師指出，不一定非要每天走1萬步不可，每日至少走到8千步，對於睡眠障礙、焦慮等疾病，或是高血壓族群都有助益；圖為情境照。（圖取自freepik）





紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾為了維持健康，每天堅持走1萬步，難道少於1萬步就不健康嗎？鄰好西醫診所醫師李思賢引用國際研究建議，不一定非要1萬步不可，如果真的達不到時，每日至少走到8千步，對於睡眠障礙、焦慮、自律神經失調等疾病，或是高血壓族群都有助益。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」上指出，現代生活非常的繁忙，不是所有人都有時間一個禮拜運動3次，如果真的沒有時間運動，「我會建議每日至少走到8千步」。

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走路是非常好的運動，雖然強度很低會讓人懷疑它的效果，但事實證明「走路」本身不僅會燃燒脂肪、降低血糖、穩定胰島素，走路還是一種不會增加壓力荷爾蒙「皮質醇」的運動。因此，對於有睡眠障礙、焦慮、自律神經失調、多囊的患者來說，都是非常有益的。

為什麼是8千步而不是1萬步？

李思賢引用研究說明，這篇研究在2019年刊登在《美國醫學會內科期刊》，研究追蹤16741名平均年齡72歲的女性（隨訪約 4.3 年）。結果發現，每日行走約 4400步的組別，相較於僅走2700步者，死亡率風險降低約41%。隨著步數增加，死亡風險持續下降，在約每天走7500步左右趨於平緩。研究結論強調，對於高齡女性，每日走到7500–8000步左右，即已獲得最大生存益處。

事實上，步數和心血管風險的關係也有相關。李思賢解釋說，2025 年《BMC Public Health》研究針對 1629 名高血壓患者子群進行長期追蹤。結果發現，對於高血壓族群，每天的步數與死亡風險呈明顯的非線性關係：全因死亡風險隨著步數增加而降低，在每天約8250步時達到最低並趨於平穩，心血管病死亡風險則在每天約9700 步時達平台期。超過此步數範圍，額外的益處有限。研究結論指出，即使對有高血壓慢性病的族群而言，中等水平（約 8000 步左右）的日行步數，已經明顯降低全因及心血管死亡風險。

李思賢補充，對一些人而言，或許8千步還是覺得很多，如果是普通的上班族，一整天到下班時的活動量通常也有4千步至5千步，所以8千步不是遙不可及的目標， 看看還缺少幾步，找個公園或是操場走一下，通常這個目標就可以輕鬆達到。

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