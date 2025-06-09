新營醫院全身麻醉手術抗凝血劑用藥流程 獲衛福部優等獎

衛福部「醫療品質改善競賽」，新營醫院以「全身麻醉手術病人抗凝血劑停/復藥流程建置」專案榮獲「醫療品質改善優等獎」。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕衛福部「醫療品質改善競賽」，新營醫院以「全身麻醉手術病人抗凝血劑停/復藥流程建置」專案榮獲「醫療品質改善優等獎」。

院方表示，抗凝血劑廣泛用於心血管疾病與中風預防，然而病人若需接受全身麻醉手術，如未妥善規劃停藥與復藥時機，恐導致術中出血或術後栓塞等重大併發症。

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推動跨部門整合合作，成功達成全身麻醉手術抗凝血劑停/復藥執行率100%。術中出血與術後栓塞併發症明顯減少，建立起完整的藥物管理安全網，確保用藥零誤差。

院方指出，創新流程不僅獲得病人高度肯定，也贏得評審團一致好評，最終自全國眾多參賽機構中脫穎而出，為南部地區病人安全管理立下標竿。

新營醫院莊毓民院長表示，未來將持續朝向流程自動化、電子化與智慧醫療應用等方向精進並推廣，讓更多病人受益。

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