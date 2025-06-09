自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

新營醫院全身麻醉手術抗凝血劑用藥流程 獲衛福部優等獎

2025/06/09 10:50

衛福部「醫療品質改善競賽」，新營醫院以「全身麻醉手術病人抗凝血劑停/復藥流程建置」專案榮獲「醫療品質改善優等獎」。（新營醫院提供）

衛福部「醫療品質改善競賽」，新營醫院以「全身麻醉手術病人抗凝血劑停/復藥流程建置」專案榮獲「醫療品質改善優等獎」。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕衛福部「醫療品質改善競賽」，新營醫院以「全身麻醉手術病人抗凝血劑停/復藥流程建置」專案榮獲「醫療品質改善優等獎」。

院方表示，抗凝血劑廣泛用於心血管疾病與中風預防，然而病人若需接受全身麻醉手術，如未妥善規劃停藥與復藥時機，恐導致術中出血或術後栓塞等重大併發症。

推動跨部門整合合作，成功達成全身麻醉手術抗凝血劑停/復藥執行率100%。術中出血與術後栓塞併發症明顯減少，建立起完整的藥物管理安全網，確保用藥零誤差。

院方指出，創新流程不僅獲得病人高度肯定，也贏得評審團一致好評，最終自全國眾多參賽機構中脫穎而出，為南部地區病人安全管理立下標竿。

新營醫院莊毓民院長表示，未來將持續朝向流程自動化、電子化與智慧醫療應用等方向精進並推廣，讓更多病人受益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中