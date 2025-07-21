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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

5旬男突右側肢體無力中風 顱內置放支架3年病情穩定

2025/07/21 12:03

中醫大新竹附醫神經科醫師錢駿（右）、醫學影像科醫師李喬華（左）建議置放顱內支架術後的患者還是要注意中風高危險因子，持續服用抗凝血的藥物，並且定期門診追蹤。（記者廖雪茹攝）

中醫大新竹附醫神經科醫師錢駿（右）、醫學影像科醫師李喬華（左）建議置放顱內支架術後的患者還是要注意中風高危險因子，持續服用抗凝血的藥物，並且定期門診追蹤。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名50歲中年男性因突發性右側肢體無力掛急診就醫，經電腦斷層發現左側中大腦動脈85%狹窄，但無大血管堵塞，先由醫師施打血栓溶解劑，住院治療中再經血管攝影檢查確認病症；患者經健保審查通過後，於住院期間接受顱內血管支架置放手術，手術順利置放一支顱內支架，3年來持續追蹤，血管不僅維持暢通，支架內血管也無再次狹窄，目前狀況穩定，定期門診追蹤。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經科醫師錢駿表示，顱內血管狹窄是腦中風的重要致病機轉，常見危險因子包含高齡男性，抽菸患者，高血壓、糖尿病、高血脂患者，風濕及自體免疫疾病患者。此個案為年輕型中風，並無上述所提相關疾病，因此進一步檢查免疫、腫瘤以及內分泌系統，都沒有找到病因。

顱內血管支架置放手術術前及術後圖。（中醫大新竹附醫提供）

顱內血管支架置放手術術前及術後圖。（中醫大新竹附醫提供）

但錢駿指出，黃種人顱內血管狹窄的比例本來就顯著比西方人高，需要特別注意跟防範，建議透過頸部跟顱內的超音波，或進階影像健檢，如電腦斷層或是核磁共振，檢查顱內血管是否狹窄。

醫學影像科醫師李喬華建議，如果出現頭暈，或者突然短暫的單邊肢體無力，或是突然講話大舌頭，一陣子之後恢復，又反覆出現症狀，就要特別提高警覺，可能腦部正在缺血。有以上病症的患者，建議立刻就診與進一步健康檢查。

李喬華指出，顱內置放支架手術仍有一定的風險，經由技術純熟的醫師操作下，仍可能存在6%的手術風險，其中包含腦中風或者腦出血等。若腦血管狹窄程度超過75％，積極服藥治療後仍有腦缺血症狀者，可以申請健保給付顱內支架施放。建議置放顱內支架術後的患者還是要注意中風高危險因子，持續服用抗凝血的藥物，並且定期門診追蹤。 　

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