健康網》 便秘非小事 恐害腎臟永失功能 醫警5職業小心

2025/08/13 14:33

台灣約有525萬人有便秘困擾，每4人就有1人排便不順，洪永祥提醒，便祕會造成慢性腎病，甚至恐害腎臟永失功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

台灣約有525萬人有便秘困擾，每4人就有1人排便不順，洪永祥提醒，便祕會造成慢性腎病，甚至恐害腎臟永失功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據調查，台灣約有525萬人有便秘困擾，每4人就有1人排便不順，由於便秘很普遍，讓人以為它沒什麼。然而，慢性便秘與腎臟健康有著密不可分，洪永祥診所院長洪永祥引述一項研究指出，長期便祕者罹患慢性腎病的風險明顯升高，提高13%至51%不等，不只破壞腎功能，甚至一不小心還會讓腎臟永遠失去功能。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文提醒慢性便秘危害腎臟健康，提醒民眾別輕忽。因為長期便秘可能對健康造成多種不良影響，包括：增加罹患大腸癌、痔瘡、大腸憩室炎等疾病的風險，還有可能引發腹痛、頭痛、食慾不振等症狀。同時，長期便秘還可能導致肝臟負擔加重，甚至影響中樞神經系統，嚴重時可能誘發心肌梗塞、中風等心血管疾病。

洪永祥表示，根據美國退伍軍人健康資料庫的研究指出，長期便秘者罹患慢性腎病的風險顯著升高，甚至提高13%至51%不等。這是研究團隊分析美國350 萬名退伍軍人，從2004年追蹤至2013的醫療紀錄的結果。剛開始這些人的腎功能都很正常，結果卻發現，便秘患者罹患慢性腎臟病、腎衰竭機率，都比沒有便秘者來得高，而便秘較嚴重的人，風險更高。

他的門診曾出現這樣的案例，一位65歲糖尿病腎病變的大姊，糖尿病快要20年，血糖控制很好，每3個月回診，最近回診，肚子變大、下肢水腫、臉色蠟灰、人非常疲勞，不但出現大量蛋白尿腎絲球過濾率更是一下子從55分掉到了20分，明顯有急性腎損傷。經詢問得知她嚴重便秘，已超過1週解不出大便，X光發現肚子被糞便脹滿，大便壓迫到右側輸尿管，造成本該排到膀胱的尿液，堵塞在右腎造成右腎嚴重水腎，變成右腎急性腎損傷，後來住院後把糞便灌腸灌出，右腎尿液順利排出，腎功能就慢慢恢復到原來的55分。

注意！5種職業易有便祕

事實上，台灣營養基金會曾做過調查發現，台灣受便秘之苦職業，前5名分別是行銷活動企劃人員（57.9%）、助理及秘書（57.1%）、專櫃銷售人員（54.4%）、餐廳服務生（52.9%）、老師（51.7%）。其中女性：男性的患病率為3：1，女生需要更加注意。

為何會便秘？洪永祥分析，常見引起慢性便秘的原因除了飲食中缺乏膳食纖維與水分、久坐不動、壓力大外，還有長期使用某些藥物（如鈣片、抗憂鬱藥、止痛藥等）、內分泌疾病（如甲狀腺功能低下、糖尿病）、大腸癌阻塞、老化導致腸道蠕動減緩腸道神經等。另外，要留意腸道毒素累積、腸腎軸失衡、瀉藥濫用造成腎毒性等，會造成便秘間接傷腎。

促進排便秘招

洪永祥建議促進排便的方式：

1補足水分

很多病人的糞便是又乾又硬的往往就是缺水或缺油，當身體缺水時大腸會更大量的吸收腸道糞便的水分，若大便像羊大便一樣，一粒粒非常乾燥難排，只要補充足夠水分（每日和族體重3%~4%的水分），幾乎都可解決。

2冰橄欖油黑咖啡

若你補足水分大便還是偏硬且難排，一個非常多有效的超強方法，早上起床喝一杯冰的橄欖油加黑咖啡，如何製作可以參考先前影片，橄欖油可潤腸利便，咖啡因刺激腸道平滑肌，可促進腸蠕動。

3膳食纖維

若你的便秘大便是黏答答不成形，上完廁所大便黏滿肛門要擦很久，就是嚴重缺乏膳食纖維，水溶性纖維（如燕麥、奇亞籽、愛玉）能吸水膨脹，軟化糞便。非水溶性纖維（如糙米、芹菜、紅蘿蔔）則促進腸壁蠕動與增加糞便體積。腎友每天補足25-35公克膳食纖維，但應注意蔬菜攝取必須氽燙，並追蹤鉀離子。

4益生菌

可以補充如雙歧桿菌、乳酸桿菌，有助腸道菌相平衡，促進蠕動。天然來源包括優格、泡菜、味噌等發酵食品。但這些食物適合一般民眾，因為都是高磷鉀高蛋白食物，腎友因為需要限磷鉀、限蛋白，建議可補充專用的低磷鉀益生菌。

5運動與按摩肚皮

若你的腸子脹氣敲起來像是打鼓，幾乎沒有蠕動聲音，只要每天規則有氧運動30分鐘，快走、瑜珈、跳繩等皆可促進腸蠕動，很多長輩在超慢跑時，一邊運動一邊放屁。若長輩因病或臥床無法運動，建議可以先熱敷後順時鐘按摩肚皮每天2-3次，每次5分鐘。

