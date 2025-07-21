肝基會免費篩檢》腹部超音波異常 逾半數有脂肪肝

▲腹部超音波可用於檢查肝、膽、胰、脾、腎臟。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲肝基會昨日舉辦大規模免費腹部超音波肝病篩檢。 （記者林志怡攝）

肝臟是沉默的器官，許多患者病識感不足，錯失早期發現、早期治療的時機。肝病防治學術基金會昨舉行大規模免費腹部超音波肝病篩檢，共為5661人檢查，其中81.5%發現異常，以脂肪肝過半最多。肝基會總執行長楊培銘提醒，隨著B、C肝盛行情況得到控制，脂肪肝在肝癌成因中的角色比重越來越大，將是肝病防治下一個挑戰。

▲楊培銘指出，隨著B、C肝盛行情況得到控制，肝癌成因中脂肪肝的角色比重越來越大，將是肝病防治的下個挑戰。（記者林志怡攝）

每年7月28日是世界肝炎日，肝基會昨邀集全台共30家醫療院所，舉辦大規模免費腹部超音波肝病篩檢，3小時為5661人做肝、膽、胰、脾、腎臟的免費腹部超音波檢查。

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▲腹部超音波檢查。（記者林志怡攝）

對於今年的篩檢成果，楊培銘指出，接受篩檢民眾共4614人（81.5%）發現異常，其中以脂肪肝3103人最多，其次為良性肝腫瘤（血管瘤及肝囊腫等）1225人、膽息肉612人、肝實質病變498人，另有131人疑似肝癌、11人肝硬化。

B、C肝罹病者多半不自知

楊培銘表示，肝臟病變往往沒有症狀，因此病人普遍病識感低落，半數的B、C肝患者罹病而不自知。此外，我國肝癌患者診斷時，33.8%已是晚期，僅44.5%屬早期個案，表現落後於日本早期個案占65.7%、晚期個案6%。

40歲以上每年應照腹部超音波

楊培銘也提到，定期接受超音波檢查、抽血檢驗血清的「甲型胎兒蛋白」，是及早發現肝病的關鍵，呼籲B、C肝帶原者至少每半年接受1次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

楊培銘進一步指出，我國已提供B、C肝患者周延的照顧，其中衛福部國民健康署預計在今年9月完成報告，向世界衛生組織（WHO）申請消除C肝認證，B肝也在預防接種、檢查、追蹤、治療、抗病毒藥物等多面向努力下，帶原率明顯改善，脂肪肝防治將是下一個挑戰。

對於我國脂肪肝防治的策略，楊培銘說，國人營養普遍良好，近年來非酒精性脂肪肝的盛行率攀升，若未能妥善處理，將走向發炎、纖維化、硬化，甚至於肝癌的「肝病三部曲」，因此如何妥善預防肥胖、新陳代謝、糖尿病等癌症風險因子將是重點。

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