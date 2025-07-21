自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

翁長期洗腎全身癢 藥物+紫外線照光好轉

2025/07/21 05:30
翁長期洗腎全身癢 藥物+紫外線照光好轉

▲羅子焜醫師展示窄波紫外線照光儀。 （安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

75歲老翁長期洗腎，因全身搔癢使用一般止癢藥療效不佳，到醫院皮膚科門診，經理學檢查發現表皮多處線狀搔抓傷口，診斷為尿毒性搔癢。在合併口服藥加巴噴丁（Gabapentin，主要用於治療癲癇、神經與局部癲癇）和固定每週窄波紫外線照光治療後，搔癢明顯改善、傷口逐漸癒合。

慢性腎臟病常見尿毒性搔癢

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，慢性腎臟病在台盛行率逐年攀升，目前約為11.9%，平均每8人有1人患病；而慢性腎臟病造成的尿毒性搔癢在皮膚科門診常見，通常難以單純用藥物控制。

羅子焜表示，尿毒性搔癢致病機轉為血中尿素氮升高、高磷血症，以及副甲狀腺功能亢進，造成皮膚搔癢，典型臨床表現為雙側對稱性的大面積搔癢，無明顯皮節分布偏好，且經常發作。雖然難以單純用藥物控制，但近期國外臨床研究發現，合併窄波紫外線照光治療與服用加巴噴丁口服藥，比單用窄波紫外線照光或單用加巴噴丁，對尿毒性搔癢改善程度更有明顯差異。

羅子焜說明，加巴噴丁常用於治療神經性搔癢，可抑制神經元鈣離子流入，改善尿毒性搔癢的問題。紫外線照光治療則會影響免疫細胞，抑制朗格漢氏細胞，並調節介白素（IL）的產生，降低IL-2的產量，且誘導真皮肥大細胞凋亡，同時減少表皮神經纖維釋放神經胜肽；此外，也被認為可直接影響二價離子、抑制皮膚肥大細胞釋放組織胺，調節皮膚神經功能，有效改善皮膚搔癢症狀。

不過，照光治療需規律進行，醫師通常建議每週2到3次，會根據病人膚色、皮膚厚度、疾病嚴重度審慎評估、調整方案，持續數週至數月可望見效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中