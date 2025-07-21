翁長期洗腎全身癢 藥物+紫外線照光好轉

▲羅子焜醫師展示窄波紫外線照光儀。 （安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

75歲老翁長期洗腎，因全身搔癢使用一般止癢藥療效不佳，到醫院皮膚科門診，經理學檢查發現表皮多處線狀搔抓傷口，診斷為尿毒性搔癢。在合併口服藥加巴噴丁（Gabapentin，主要用於治療癲癇、神經與局部癲癇）和固定每週窄波紫外線照光治療後，搔癢明顯改善、傷口逐漸癒合。

慢性腎臟病常見尿毒性搔癢

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，慢性腎臟病在台盛行率逐年攀升，目前約為11.9%，平均每8人有1人患病；而慢性腎臟病造成的尿毒性搔癢在皮膚科門診常見，通常難以單純用藥物控制。

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羅子焜表示，尿毒性搔癢致病機轉為血中尿素氮升高、高磷血症，以及副甲狀腺功能亢進，造成皮膚搔癢，典型臨床表現為雙側對稱性的大面積搔癢，無明顯皮節分布偏好，且經常發作。雖然難以單純用藥物控制，但近期國外臨床研究發現，合併窄波紫外線照光治療與服用加巴噴丁口服藥，比單用窄波紫外線照光或單用加巴噴丁，對尿毒性搔癢改善程度更有明顯差異。

羅子焜說明，加巴噴丁常用於治療神經性搔癢，可抑制神經元鈣離子流入，改善尿毒性搔癢的問題。紫外線照光治療則會影響免疫細胞，抑制朗格漢氏細胞，並調節介白素（IL）的產生，降低IL-2的產量，且誘導真皮肥大細胞凋亡，同時減少表皮神經纖維釋放神經胜肽；此外，也被認為可直接影響二價離子、抑制皮膚肥大細胞釋放組織胺，調節皮膚神經功能，有效改善皮膚搔癢症狀。

不過，照光治療需規律進行，醫師通常建議每週2到3次，會根據病人膚色、皮膚厚度、疾病嚴重度審慎評估、調整方案，持續數週至數月可望見效。

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