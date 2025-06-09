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健康 > 杏林動態

自家也會中暑 屏東30歲青年騎樓待太久熱中暑昏倒

2025/06/09 16:18

寶建醫院急診主任陳建志醫師（圖片上方）提醒民眾注意預防中暑。（圖片為示意圖，躺者非新聞所述患者）。（屏東寶建醫院提供）

寶建醫院急診主任陳建志醫師（圖片上方）提醒民眾注意預防中暑。（圖片為示意圖，躺者非新聞所述患者）。（屏東寶建醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕夏季高溫難耐，今天（9日）下午1點20分屏縣三地門測站就測得攝氏37.5度高溫，醫師特別提醒熱中暑不是只有在戶外出現，就算在室內，環境悶熱不透風也有危機；屏東寶建醫院上月（5月）就收治一名年約30多歲青年，疑似在自家騎樓長時間停留，昏倒送醫後診斷為熱中暑。

台灣天氣逐漸轉變為夏季型態，近來氣溫持續攀升，寶建醫院急診主任陳建志醫師表示，近期院方收治一名青年患者，並非因在戶外豔陽下曝曬，而是疑似在自家騎樓長時間停留、環境悶熱導致突然昏倒，送醫時，體溫急劇飆升且全身乾燥無汗，診斷為最嚴重的熱中暑，住院治療2天才康復。

陳建志醫師指出，常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭與熱中暑。其中熱中暑的危害最大，若未能及時處置，致死率可高達30%，即使在有遮蔽的室內空間，只要環境悶熱不通風，加上長時間停留，都有可能引發嚴重的熱傷害。

陳建志提醒，五類高危險族群需特別留意，包括戶外勞動者、運動員、嬰幼兒、高齡長者及慢性病患，這些族群因體溫調節或排汗功能較弱，在面對高溫時更容易發生熱傷害。

南台灣夏季氣溫動輒攝氏35度以上，任何人都有可能成為熱傷害的受害者；醫師呼籲，民眾平日務必謹記「保持涼爽、補充水分、提高警覺」這三大要訣，才能將風險降到最低。

寶建醫院表示，目前院方聘請高雄長庚、奇美醫院等優秀醫師組成專業團隊，提供屏東鄉親第一線醫療防護，若遇到小兒急症、發燒、骨折外傷、脊椎疼痛或泌尿系統問題時，院方可隨時提供醫療照護。

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