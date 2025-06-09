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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

打疫苗不限幼兒 醫呼籲年長者要有接種計畫建立防護網

2025/06/09 14:55

新竹臺大分院老年醫學部醫師呂紹宇建議，年過65歲的長輩，要把疫苗接種納入保健的日常中去做規劃。（圖由新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院老年醫學部醫師呂紹宇建議，年過65歲的長輩，要把疫苗接種納入保健的日常中去做規劃。（圖由新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院老年醫學部表示，接種疫苗不再只是新生兒出生後的重要大事，年過65歲以上的長輩，也應該養成定期的疫苗接種計畫。該院之前收治1名68歲廖姓婦人，她因發燒、咳嗽且全身無力，起先以為只是一般感冒，沒想到病情卻惡化快速，一度呼吸困難，確診是流感合併細菌性肺炎所致，經住院治療後才康復，就是沒有打流感疫苗，導致併發成重症。

新竹臺大分院老年醫學部醫師呂紹宇說，年長長輩之所以有接種流感疫苗、降低感染後併發重症與住院風險的必要，這是因為人的年齡增長後，免疫系統就逐漸衰退，加上多重慢性疾病影響，使得老年人面臨更高的感染風險與併發症機率。特別是65歲以上長者的疫苗接種，可以當作自身健康管理的日常一環。

呂紹宇說，醫界普遍建議長者依據自身需求和健康狀況，規劃完整的疫苗接種時程。常見的建議包括大家耳熟能詳的流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、帶狀皰疹疫苗、COVID-19疫苗及其加強針，以及每10年應補打一劑的Tdap疫苗以防破傷風、白喉與百日咳，這樣才能全面建構老年健康的防護網。

他提醒說，疫苗的保護力並非立即產生。像是流感疫苗要在接種後約2週才會產生免疫力，而其效果通常會在接種6個月後逐漸下降，所以建議每年要定期施打。至於肺炎鏈球菌疫苗則有助預防肺炎及其可能引發的嚴重併發症；帶狀皰疹疫苗則能預防俗稱「皮蛇」的疼痛性病毒感染。

為方便民眾掌握最新的疫苗接種資訊，衛福部疾管署官網有提供完整的疫苗建議跟族群分類，呂紹宇鼓勵民眾多多查詢利用，並跟家中長輩一起規劃疫苗接種，守護長輩健康。

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