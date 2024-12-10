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健康網》中國「中風醒腦液」遭打臉！ 研究實證無效

2024/12/10 19:47

在中國臨床上針對腦中風、使用超過20年的「中風醒腦液」，近日被證明其實沒有用。（圖取自微博）

在中國臨床上針對腦中風、使用超過20年的「中風醒腦液」，近日被證明其實沒有用。（圖取自微博）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國有一款名為FYTF-919（中風醒腦液），已經在臨床上使用超過20年，但近日遭中國復旦大學與廣東省中醫院的研究團隊打臉，並刊登於國際期刊《刺胳針》（The Lancet），此藥對中度至重度急性腦出血患者的功能恢復、生存期和健康相關生活品質「無顯著影響」。對此，中醫師褚衍強表示，這類「無效」的研究可以減少神話被傳遞，讓無助的患者減少錯誤醫療的機會。

綜合媒體報導，中國「中風醒腦液」為成都中醫藥大學附屬醫院自研的院內復方制劑（口服液），以紅參、三七、川芎、生大黃四味中草藥製成的中風醒腦液，在中國有超過20年的臨床應用使。褚衍強在臉書專頁「中醫安心講堂 褚衍強中醫師」發文分享，根據中醫理論，該藥劑被認為能夠促進血腫的吸收和調節免疫功能。

褚衍強說明，自發性腦出血（ICH）是中風類型中最嚴重的一種，其治療選擇相對有限，導致約2/3的患者面臨死亡或殘疾的風險，中風不僅給社會帶來沉重的負擔，也會對家庭造成嚴重的影響，因此有需要開發有效的藥物，來改善患者的基礎。

研究人員使用隨機雙盲對照試驗方法，對中藥「中風醒腦液」進行了急性腦出血的療效評估，在中國26家醫院進行多中心、安慰劑對照、隨機雙盲的中藥治療腦中風臨床試驗，將1641名參與者的成年急性腦出血患者依照病情、性別、年齡等因素，平均、隨機分配至中風醒腦液治療組（815人）和安慰劑對照組（826人），同時接受標準治療和照護。

褚衍強說明，參與者被隨機分配接受33毫升（或25毫升通過鼻胃管）接受「中風醒腦液」或符合的強度，每8小時一次（或每6次通過鼻胃管），持續24小時，持續28主要療效結果以90天時的加權改良Rankin評分（7級量表，範圍從0無症狀至6死亡，效用權重分別為0.97、0.88、0.74、0.55、0.20、-0.19和0.00，得分7個等級，分數表示結果比較好）。

結論是，在原發性腦血栓患者中，於48小時內出現中度至嚴重神經損傷的情況下，採用中藥複方FYTF-919後，「並未」對效用加權評分或其他臨床結果有顯著影響，也就是「中風醒腦液」與安慰劑沒有顯著區別。

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