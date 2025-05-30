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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》晚餐太晚吃、飯後立刻躺 研究：胃癌風險增

2025/05/30 21:56

研究發現，晚餐吃得晚又沒散步的人比「早點吃飯+有散步」的人，罹患胃癌的機率高出 7.4倍；情境照。（圖取自freepik）

研究發現，晚餐吃得晚又沒散步的人比「早點吃飯+有散步」的人，罹患胃癌的機率高出 7.4倍；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人因工作與應酬繁忙，晚餐時間常被迫延後，甚至吃飽就立刻上床睡覺。桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志分享國際醫學期刊《Medicine （Baltimore）》發表的一項研究指出，這樣的生活習慣可能大幅提高胃癌發生的風險，尤其是在55歲以上族群更需特別留意。

鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，該研究發現，晚餐後不到3小時就入睡者，胃癌風險顯著上升；若再加上飯後完全不動、沒有散步習慣，罹癌風險更是「翻倍」增加。晚吃晚睡又不散步的人，比起「早點吃飯+有飯後散步」的人，胃癌機率竟高出7.4倍。

3機制損傷胃部健康

●胃排空變慢，食物長時間滯留，刺激胃黏膜：胃在晚餐後仍需時間消化食物，若過快躺下會導致胃排空減慢，增加胃部壓力。未消化的食物長時間停留會刺激胃黏膜，增加慢性發炎與細胞變異的風險。

●造成胃食道逆流：吃完馬上躺平胃酸更容易流回食道，造成胃食道逆流，長期的胃酸刺激，可能讓食道下端的細胞發生變異，增加賁門腺癌的風險。

●影響胃內細菌環境：消化變慢會影響胃內菌群，讓幽門螺旋桿菌的繁殖增加。幽門螺旋桿菌是胃癌的主要致癌因子，這種細菌會持續刺激胃壁，引發慢性發炎，進而提高癌變風險。 而晚餐後散步的保護機制，便是促進胃腸蠕動、加速胃排空，減少胃酸逆流和細菌增生，降低長期發炎對胃的傷害。

4招降低胃癌風險

●晚餐時間最好不要超過晚8點，這樣胃就有足夠的時間來完成消化。如果工作繁忙，可以把晚餐拆成2次進食：下午5點先吃一部分，晚上8點前再補充一點輕食（例如水果、優格、堅果）。

●睡前3小時內避免進食，尤其是高脂、高糖、高鹽的食物，降低胃部負擔。如果晚餐吃得晚，可以適當延後睡眠時間，讓胃有足夠時間完成消化。

●飯後至少要散步10分鐘，讓胃有機會消化食物。如果沒時間散步，也可以選擇站立或做簡單的家務，避免馬上坐著或躺下。

●如果有胃癌家族史、慢性胃炎或胃食道逆流等問題的人，建議定期檢查胃鏡及幽門螺旋桿菌，以便及早發現和治療。

鄭泓志提醒，若出現長期胃痛、消化不良或體重異常下降等症狀，請及早就醫檢查，以利及時發現與治療。

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