健康網》50歲以上長新黑痣注意 醫：恐是基底細胞癌

醫師提醒，超過50歲以上皮膚已經很少會長新的「痣」了，若有新長出來的黑色腫塊必須特別留心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位6旬長者鼻子長了一個「痣」有3、4年了，且這顆「痣」逐漸變大，因而詢問台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新是否要「雷射除痣」。由於患者60多歲還新長黑痣並不尋常，烏惟新拿皮膚鏡仔細觀察，發現病灶上有一條不尋常的樹枝狀血管，往往是皮膚惡性腫瘤「基底細胞癌」的皮膚鏡特徵，安排切片病理檢查，最後證實為色素性基底細胞癌。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文分享，其實超過50歲以上皮膚已經很少會長新的「痣」了，若有新長出來的黑色腫塊必須特別留心。基底細胞癌是最常見的皮膚惡性腫瘤，歐美白種人的基底細胞癌特徵為膚色具珍珠光澤的皮膚腫瘤，但黃種人不同的是最常見的基底細胞癌是色素性基底細胞癌，臨床表現看起來就像是一個特別黑的「痣」。

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烏惟新指出，不尋常的「痣」民眾總是擔心「惡性黑色素癌」，但事實上，台灣的惡性黑色素癌大多長在腳底，長在臉上並不多見。據台大醫院的統計，大多數面部色素性腫瘤切除後報告為惡性腫瘤者，大多數都是色素性基底細胞癌而非惡性黑色素癌。好在基底細胞癌預後遠比惡性黑色素癌好太多了，只要手術切除乾淨就能根治，幾乎沒有淋巴或遠端轉移。

色素性基底細胞癌的臨床表現

●外觀：由於亞洲人皮膚色素較深，色素性基底細胞癌的色素沉著更為明顯，常呈現均勻或不均勻的黑色。

●好發部位：在亞洲人中，色素性基底細胞癌多見於面部（如鼻、臉頰、眼周）等暴露於陽光的區域。

●形態：病灶邊緣可能不規則，表面可呈現珍珠光澤，偶有潰瘍或出血。

●特徵：相較於白種人，亞洲人的色素性基底細胞癌更容易表現為色素沉著，且可能與其他色素性病變（如黑色素瘤或痣）混淆。

●病程：病灶生長緩慢，但可能伴隨局部破壞，若不治療可侵入深層組織。

●鑑別診斷：50歲以上新發黑色斑塊需與良性色素痣、黑色素瘤、脂漏性角化病等鑑別。

●診斷建議：建議及早就醫，使用皮膚鏡檢查，並根據需要進行切片以確定診斷。

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