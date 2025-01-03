中部麻疹確診個案「高雄趴趴走」足跡曝 匡列185接觸者

家中如有年滿1歲幼兒，請儘速到衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者黃良傑／高雄報導〕衛生福利部疾病管制署今（3）日新檢出1例中部本土麻疹病例 ，高雄市衛生局疫調發現，該案12月20、21日到中部某醫院陪病，12月28日同層樓病房個案麻疹確診，被匡列為接觸者，12月27、28日卻南下高雄，與友人一起去參加衛武營音樂會，1月1日開始出疹，1月2日緊急就醫經TOCC問診，醫師立即通報法定傳染病系統，收治負壓隔離病房。

確診個案於可傳染期間12月28日到1月2日已出現疑似症狀，仍到高雄市趴趴走，未遵守自主健康管理，已違反傳染病防治法第48條規定，衛生局依法開罰6到30萬元。

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衛生局目前匡列接觸者185人，都已完成健康關懷，健康監測到1月20日，個案可傳染期間曾於高雄市內多處公眾場所活動，搭乘大眾運輸工具，提醒若有確診個案足跡重疊風險者，落實自我健康監測到1月20日。

衛生局提醒，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7到18天，與確診者接觸後10到12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，民眾出現麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地衛生所安排就醫。

衞生局說，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速到衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒到流行地區；出國應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

麻疹確診個案高雄足跡。（高雄市衞生局提供）

麻疹確診個案高雄足跡。（高雄市衞生局提供）

新檢出中部麻疹確診個案到高雄趴趴走，衞生局開罰匡列185名接觸者。（高雄市衞生局提供）

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