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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北市新冠併發重症病例增加 衛生局籲長者接種JN.1疫苗

2025/05/23 17:14

台北市衛生局呼籲高齡長者及免疫功能低下者儘速接種2劑新冠JN.1疫苗，以降低重症及死亡風險。（資料照）

台北市衛生局呼籲高齡長者及免疫功能低下者儘速接種2劑新冠JN.1疫苗，以降低重症及死亡風險。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕新冠疫情升溫，台北市近2週新冠併發重症病例數明顯增加。5月11日至17日單週新增7例，較前1週4例及前2週1例呈上升趨勢。台北市衛生局呼籲高齡長者及免疫功能低下者儘速接種2劑新冠JN.1疫苗，以降低重症及死亡風險。

今（2025）年截至5月21日，台北市累計36例新冠併發重症病例，其中91.7%為65歲以上長者，多具糖尿病、心血管疾病等慢性病史；另新冠併發重症死亡病例共計6例，皆為65歲以上長者且皆未接種新冠JN.1疫苗。

台北市衛生局表示，國內自2024年11月1日起提供出生滿6個月以上全民接種1劑新冠JN.1疫苗，另65歲以上長者、55到64歲原住民及出生滿6個月以上，且有免疫不全以及免疫力低下患者，與第1劑新冠JN.1疫苗間隔至少6個月或180天，可接種第2劑；民眾可就近至台北市354家合約醫療院所施打。

衛生福利部疾病管制署預估，疫情將於6月中下旬達高峰。北市衛生局表示，國內持續提供65歲以上長者或具慢性病之高風險患者公費新冠抗病毒藥劑治療，如能在發病5日內就醫診斷並依照醫師指示使用抗病毒藥物，可大幅降低重症或住院風險。

衛生局提醒，建議民眾在人潮密集、通風不良或醫療機構等高風險場所，可以考慮配戴口罩，能有效降低感染機會，免疫功能不全者及長者更應格外注意自我保護。

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