自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

抗藥性細菌現弱點！「缺鎂」成關鍵突破點

2024/12/31 11:43

科學家找到抗藥性細菌的「軟肋」。圖為顯微鏡下的金黃色葡萄球菌。（美聯社檔案照）

科學家找到抗藥性細菌的「軟肋」。圖為顯微鏡下的金黃色葡萄球菌。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球正⾯臨嚴峻的細菌抗藥性問題，科學家們正積極尋找解⽅。近期⼀項研究發現，某些抗藥性細菌為了抵抗抗⽣素，竟付出了「對鎂離⼦需求⼤增」的代價，這項發現或許可為對抗「超級細菌」開闢新途徑。據估計，若無法有效控制抗藥性問題，⾄ 2050 年，每年可能將有多達 200 萬⼈因此喪命。

科學新聞網站《Science Alert》報導，美國加州⼤學聖地牙哥分校的⼀個跨國研究團隊發現，部分細菌在獲得抗藥性的同時，也犧牲了在低鎂環境中的⽣存能⼒。該校的分子生物學家蘇爾（Gürol Süel）指出：「我們發現了抗藥性細菌的⼀個弱點。我們可以利⽤這⼀點來抑制抗藥性的產⽣，⽽不需使⽤藥物或有害的化學物質。」

研究團隊以常⾒的枯草桿菌（Bacillus subtilis）作為研究對象，發現具抗藥性的突變株中，其細胞內負責製造蛋⽩質的核糖體（ribosomes）會與鎂離⼦更緊密地結合。鎂離⼦不僅是維持核糖體結構的必需元素，也是細胞能量分⼦三磷酸腺苷（ATP）的重要組成部分。因此，這種緊密結合的特性，雖然讓細菌獲得了抗藥性，卻也導致細胞內可供 ATP 使用的鎂離⼦減少，反而使得抗藥性細菌在缺鎂的環境中難以⽣存。

該篇論⽂的第⼀作者、同為加州⼤學聖地牙哥分校的生物學家⽂恩彩（Eun Chae Moon）解釋：「在沒有抗⽣素的環境中，未突變的⼀般細菌株，會比具抗藥性的突變株更具⽣存優勢。這意味著，我們可以透過降低環境中的鎂含量，來抑制抗藥性細菌的擴散。」這個策略的優點在於，它不會傷害⼈體所需的正常菌群，因為這些菌株並不會過度與鎂離⼦結合。

不過，研究團隊也強調，並非所有抗藥性細菌都存在這項弱點，⽬前正積極探索其他細菌中是否也存在類似的機制。這項開創性的研究已發表於《科學前緣》（Science Advances）期刊。科學家希望這項發現能為對抗抗藥性細菌提供新的思路，不需仰賴開發新型抗⽣素，就能有效控制抗藥性細菌的擴散。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中