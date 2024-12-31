抗藥性細菌現弱點！「缺鎂」成關鍵突破點

科學家找到抗藥性細菌的「軟肋」。圖為顯微鏡下的金黃色葡萄球菌。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球正⾯臨嚴峻的細菌抗藥性問題，科學家們正積極尋找解⽅。近期⼀項研究發現，某些抗藥性細菌為了抵抗抗⽣素，竟付出了「對鎂離⼦需求⼤增」的代價，這項發現或許可為對抗「超級細菌」開闢新途徑。據估計，若無法有效控制抗藥性問題，⾄ 2050 年，每年可能將有多達 200 萬⼈因此喪命。

科學新聞網站《Science Alert》報導，美國加州⼤學聖地牙哥分校的⼀個跨國研究團隊發現，部分細菌在獲得抗藥性的同時，也犧牲了在低鎂環境中的⽣存能⼒。該校的分子生物學家蘇爾（Gürol Süel）指出：「我們發現了抗藥性細菌的⼀個弱點。我們可以利⽤這⼀點來抑制抗藥性的產⽣，⽽不需使⽤藥物或有害的化學物質。」

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研究團隊以常⾒的枯草桿菌（Bacillus subtilis）作為研究對象，發現具抗藥性的突變株中，其細胞內負責製造蛋⽩質的核糖體（ribosomes）會與鎂離⼦更緊密地結合。鎂離⼦不僅是維持核糖體結構的必需元素，也是細胞能量分⼦三磷酸腺苷（ATP）的重要組成部分。因此，這種緊密結合的特性，雖然讓細菌獲得了抗藥性，卻也導致細胞內可供 ATP 使用的鎂離⼦減少，反而使得抗藥性細菌在缺鎂的環境中難以⽣存。

該篇論⽂的第⼀作者、同為加州⼤學聖地牙哥分校的生物學家⽂恩彩（Eun Chae Moon）解釋：「在沒有抗⽣素的環境中，未突變的⼀般細菌株，會比具抗藥性的突變株更具⽣存優勢。這意味著，我們可以透過降低環境中的鎂含量，來抑制抗藥性細菌的擴散。」這個策略的優點在於，它不會傷害⼈體所需的正常菌群，因為這些菌株並不會過度與鎂離⼦結合。

不過，研究團隊也強調，並非所有抗藥性細菌都存在這項弱點，⽬前正積極探索其他細菌中是否也存在類似的機制。這項開創性的研究已發表於《科學前緣》（Science Advances）期刊。科學家希望這項發現能為對抗抗藥性細菌提供新的思路，不需仰賴開發新型抗⽣素，就能有效控制抗藥性細菌的擴散。

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