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健康網》漂白水庫存13萬多瓶配送淹水區 醫：別用飲料瓶分裝

2025/08/02 21:35

高市已發放3.3萬瓶漂白水，協助災民環境打掃。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金提醒民眾，不要再用舊瓶分裝漂白水。（高市衛生局提供）

高市已發放3.3萬瓶漂白水，協助災民環境打掃。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金提醒民眾，不要再用舊瓶分裝漂白水。（高市衛生局提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連下9天的強降雨，造成中南部災情慘重，嚴防悶濕的天氣造成傳染疾病，疾管署盤點全國消毒劑儲備，超過15萬瓶（漂白水13萬5079瓶、酚類消毒劑1.6萬瓶），奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金提醒民眾，不要再用舊瓶分裝漂白水，尤其不要用飲料瓶、礦泉水瓶來裝，容易出事。

疾管署指出，連日豪雨造成多處積水，易孳生病媒蚊，登革熱、鉤端螺旋體病、類鼻疽等傳染病風險升高，再次呼籲民眾提高警覺。目前消毒水供應穩定，供應無虞。各地區衛生局及衛生所皆備有庫存，可即時供應民眾需求。嘉義縣各鄉鎮衛生所亦備有消毒水，民眾可至就近衛生所領取使用。

疾管署說，目前高屏地區配發5萬9236瓶、雲嘉南地區3萬1811瓶（雲林1萬3007瓶、嘉縣5284瓶、嘉市5144瓶、台南市8376瓶）、中彰投地區1萬1084瓶、北基宜地2萬3372瓶、桃竹苗地區3964瓶、花東地區5612瓶。

陳志金指出，在急診或加護病房，經常會遇到誤喝農藥、殺蟲劑、清潔劑、鹼水、漂白水等的病人，有一部分就是因為裝在「飲料瓶」內，被小孩或是老人家誤喝的！他們常說：「瓶子上的標籤是『可以喝的』，卻裝了『不能喝的』液體，就是具有潛在會被誤喝的風險。」最常聽到的是：「我有在上面寫字提醒啊！」、「難道不會在喝之前先聞一下嗎！」、「我們家人都知道這個不能喝啊！」

勿誤裝漂白水 掌握4原則

因此，陳志金再次呼籲，遵守4個原則：
● 最好用回漂白水的瓶子來裝，「儘量」不要用飲料瓶！尤其是用礦泉水瓶來裝漂白水或酒精，最容易出事！

● 撕掉原有標籤（無法撕掉標籤的，可用不透明膠帶遮掉）。

● 重新標示（最好在瓶外及蓋子上著色，可用防水貼布遮上後，標示在明顯可見的地方）。

● 安全存放（擺放的位置，要離開原來可飲用的地方越遠越好！不要隨便放在小孩可以接觸到的地方，漂白水可放在廁所的櫃子裡）。

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