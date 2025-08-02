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健康 > 名人健康事

健康網》大賈斯汀罹患萊姆病 忍神經痛巡演

2025/08/02 20:15

西洋流行歌手大賈斯汀（Justin Timberlake）近日自曝罹患萊姆病，巡演時須忍耐神經痛。（圖取自大賈斯汀IG）

西洋流行歌手大賈斯汀（Justin Timberlake）近日自曝罹患萊姆病，巡演時須忍耐神經痛。（圖取自大賈斯汀IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕西洋流行歌手大賈斯汀（Justin Timberlake）在2024年中旬傳出車禍，又在近期巡演時被歌迷察覺最況奇差；大賈斯汀近日說明自己罹患萊姆病，多次演唱會上忍耐劇烈神經痛上台演出。

據《每日郵報》報導，大賈斯汀近期結束巡演，然最後幾場卻被批評，而他本人更被粉絲察覺臉色很差。隨後他在IG承認自己罹患萊姆病，每次上台都忍耐劇烈神經痛；同時過去艾薇兒（Avril Lavigne）、小賈斯汀（Justin Beiber）也罹患過。

疾管署說明，萊姆病的臨床症狀包括在皮膚組織、循環系統、神經系統及肌肉骨骼系統出現的異常症狀。感染初期症狀類似感冒，會有頭痛、發燒、全身疲勞、寒顫、噁心、嘔吐、頭部僵硬、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等症狀。在被蜱叮咬後3到30日（平均約7日），出現遊走性紅斑（erythema migrans），其特徵為紅斑性環狀丘疹且中央泛白、局部灼熱，通常無痛感，此紅斑會逐漸擴散而成牛眼狀，約有70%至80%的病患會出現此種病徵。

遊走性紅斑患者若未經適當治療，皮疹多在3到4週後消退，而在數週或數月後可能引發心臟或神經系統的症狀，以及骨骼方面的症狀（如關節炎）。一般說來，關節炎在美國較常見，而歐洲則是神經性的合併症較多見。

若再經過數月或數年後，病患的主要症狀包括關節變形、關節痛及關節炎，數年後可復發；神經方面之症狀有腦膜炎（發燒、頸部僵硬及劇烈頭痛）、顏面神經麻痺（通常為單側）及神節根痛；心臟方面則有傳導缺損及心包膜炎。

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