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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》黃麴毒素藏食物中難察覺！ 醫：損肝又致癌

2025/08/02 19:10

劉博仁說明，黃麴毒素廣泛存在於保存不當的花生、堅果、穀類與乾貨中，即使高溫烹煮也無法破壞；示意圖。（圖取自freepik）

劉博仁說明，黃麴毒素廣泛存在於保存不當的花生、堅果、穀類與乾貨中，即使高溫烹煮也無法破壞；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你的食物可能藏著黃麴毒素？科博特診所院長劉博仁分享，前幾天自己的患者，在營養代謝檢測中，發現尿液中的AFM1數值過高，這是黃麴毒素的代謝產物，代表他的身體長期暴露在這種毒素中。黃麴毒素廣泛存在於保存不當的花生、堅果、穀類與乾貨中，即使高溫烹煮也無法破壞，長期攝取可能導致肝損傷、免疫力下降，甚至增加肝癌風險。

黃麴毒素是什麼

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文說明，黃麴毒素是由黃麴黴菌和寄生麴黴等黴菌，在高溫潮濕環境下產生的一種天然毒素。它是目前已知毒性最強的黴菌毒素之一，已被世界衛生組織列為第一類致癌物。

黃麴毒素家族有幾個成員，其中最毒、最常見的是AFB1，其他還有AFB2、AFG1 和AFG2。而AFM1 則是AFB1 經過動物肝臟代謝後產生的代謝物，常存在於牛奶和乳製品中。

為什麼黃麴毒素會傷害健康

劉博仁提到，黃麴毒素最大的風險來自於它對「肝臟」的攻擊。它會破壞 DNA、引發突變，長期下來容易導致慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。如果同時有B型肝炎病毒，罹患肝癌的風險會大幅上升。

此外，它也會抑制免疫系統功能，讓人變得容易疲倦、感染、過敏體質加重。對於孕婦與小孩，還可能影響胎兒發育與神經系統健康。動物實驗也顯示，它會影響精子品質，造成生殖力下降。

劉博仁說明，日常中許多我們熟悉的食物，若「保存不當或製程不良」，都可能遭受污染如花生、玉米、米。（圖取自freepik）

劉博仁說明，日常中許多我們熟悉的食物，若「保存不當或製程不良」，都可能遭受污染如花生、玉米、米。（圖取自freepik）

哪些食物可能含有黃麴毒素

劉博仁說明，日常中許多我們熟悉的食物，若「保存不當或製程不良」，都可能遭受污染：

•花生、玉米、米、豆類、堅果類（如開心果、杏仁）。

•辣椒粉、咖哩粉、八角、花椒等乾燥香料。

•豆鼓、腐乳、豆乾等加工發酵豆製品。

•乳牛若吃下含 AFB1 的飼料，其乳汁中可能含有 AFM1。

劉博仁提醒，這些毒素無色無味，即使高溫烹煮也不容易破壞，用看的、聞的都感覺不到，才更危險！

日常防黃麴毒素的5大守則

1. 堅果與花生買小包裝、開封後冷藏，不囤積。

2. 不吃發霉、變色或有異味的穀物與乾貨。

3. 優先選擇有檢驗合格標章的產品。

4. 熟食如腐乳、豆乾等避免吃陳年貨。

5. 自製發酵食品要注意清潔、低溫與保存時間。

劉博仁補充，如果習慣吃乾貨、堅果、花生粉等食材，請務必注意保存方式，千萬別忽略這個無聲的威脅。

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