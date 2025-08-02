健康網》鄒森直腸癌病逝 中醫：輔助治療緩解可加倍

資深藝人鄒森10年前已是直腸癌末期。奇美醫院中醫科醫師陳豪君表示，目前在台灣中西醫合併治療，可有效緩解癌症病人不適，頗受推崇；圖為鄒森10年前回台參加愛子的告別式。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人鄒森29日因罹患直腸癌，病逝於美國。10年前他曾回台參加獨子鄒少官告別式，當時他已是末期，返美治療近10年。奇美醫院中醫科醫師陳豪君表示，目前在台灣中西醫合併治療，可有效緩解癌症病人不適，頗受推崇。

陳豪君於今年（2025年）在《中醫內科醫學雜誌》上，發表「中醫治療直腸癌同步放射化學治療後腹瀉之病例報告」。她表示，有一位病患在第2次化療即開始腹瀉頻繁，甚至伴隨血絲黏膜而出，服用止瀉藥難以見效。她先調養病患的體質，認為患者化療後脾氣虧虛、不攝而久瀉，加上本身飲食不節、濕熱下注，並受放療熱能動血灼陰影響，治療原則以補益脾氣、清熱益陰為主，配合科學中藥與針灸。一週後腹瀉頻率由一天6至7次減少為2次，兩週後已無腹瀉；兩個月後追蹤檢查，腫瘤由4.9×1.1×0.3公分縮小為1.8×1.7×0.4公分，再一個月後手術取出8顆淋巴結檢驗，均未發現轉移，臨床分期降至第I期，術後追蹤近兩年無復發。

請繼續往下閱讀...

另一個案例，病患因排便習慣改變，出現間歇性排便帶有黏液與血絲。當時病患因工作忙碌未加理會，4年後血便頻繁至一天7至8次，伴隨肛門急迫感與偶爾失禁，就醫確診為直腸癌第三期，已有局部淋巴轉移。醫師建議手術切除病灶與肛門，並在腹部開設永久腸造口。患者改尋求中醫輔助治療，陳豪君以中醫療法協助病患保住肛門。她提醒，當出現排便習慣改變（突然或逐漸便秘、腹瀉）、糞便型態改變（變細、血便或黏液便）、腹脹、腹痛、摸到腹部腫塊，伴隨體重減輕、疲勞虛弱、慢性貧血等症狀時，應及早就醫，至大腸直腸外科診治。

國健署表示，目前政府補助45至74歲民眾，以及40至44歲具家族史者，每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。符合資格者應善加利用，以利早期發現與治療。

防治大腸直腸癌5要點：

●定期篩檢：目前國健署提供45歲至74歲者，每兩年1次糞便潛血檢查。

●健康飲食：多攝取新鮮蔬果與全穀類。

●規律適度運動。

●控制體重。

●不抽菸、不喝酒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法